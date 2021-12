BIO AUSTRIA: Gratulation an Franz Waldenberger zur Wahl zum Präsidenten der LK OÖ

Linz/Wien (OTS) - Glückwünsche an Franz Waldenberger anlässlich seiner heute in der Vollversammlung erfolgten Wahl zum Präsidenten der Landwirtschaftskammer Oberösterreich kommen vom Verband der Biobäuerinnen und Biobauern, BIO AUSTRIA. "Ich gratuliere Franz Waldenberger sehr herzlich zu seiner Wahl und wünsche ihm alles Gute für seine neue Tätigkeit. Mit ihm kommt eine agrarpolitisch erfahrene Persönlichkeit und ein ausgewiesener Kenner der biologischen Landwirtschaft an die Spitze der LK Oberösterreich und in das Präsidium der Landwirtschaftskammer Österreich. Er weiß auch um die Bedeutung ausgewogener und wertschätzender Kommunikation im landwirtschaftlichen Umfeld. Ich kenne Franz seit vielen Jahren aus der gemeinsamen Arbeit im Bio-Verband und schätze ihn persönlich sehr. Ich bin davon überzeugt, dass er die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern engagiert und umsichtig, sowie mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl vertreten wird. Stets mit dem Blick auf Gemeinsames, aber auch mit dem Wissen um notwendige Anerkennung von Charakteristika", betont BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann.

Franz Waldenberger war von 2015 bis 2021 Obmann von BIO AUSTRIA Oberösterreich. Sein Nachfolger in dieser Funktion, Hannes Liebl, gratuliert dem neuen Landwirtschaftskammer-Chef in Oberösterreich ebenfalls: "Aus der Erfahrung der jahrelangen Zusammenarbeit im Vorstand von BIO AUSTRIA Oberösterreich weiß ich, dass Franz die Interessensvertretung der Bäuerinnen und Bauern ein Herzensanliegen ist. Er hat sich bei BIO AUSTRIA stets mit großem Engagement für die notwendigen Rahmenbedingungen eingesetzt, damit sich die Bio-Höfe bestmöglich entwickeln können. Das wird er in seiner neuen Funktion ebenfalls machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und sichere die jederzeitige Expertise des Verbandes im Bereich der biologischen Landwirtschaft zu", so Hannes Liebl.

