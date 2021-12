HARTL HAUS schafft neues Jobmodell

Neues 2 in 1-Jobmodell soll eine Lösung für den branchenweiten Fachkräftemangel im Montagebereich sein

Familie und Beruf optimal zu kombinieren ist vor allem für Mitarbeiter im Montagebereich nicht immer leicht und eine große Herausforderung. Meistens ist die Scheu vor einem Montagejob nicht der Tätigkeit selbst geschuldet, sondern der fehlenden Zeit mit der Familie zu Hause. Mit unserem neuen Jobmodell ist es für den Mitarbeiter nicht mehr eine Frage von entweder oder, sondern er kann beides haben. Er wechselt in fixen Abständen zwischen Baustelle und Produktion. Damit genießt er einerseits die Abwechslung auf der Montage und andererseits die Kontinuität in der Produktion. Für den Mitarbeiter bedeutet das: Mehr Abwechslung, mehr Flexibilität und Planungssicherheit, mehr Zeit für Freunde und Familie Sonja Früchtl, Personalleitung bei HARTL HAUS

Echsenbach (OTS) - HARTL HAUS blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Hiobsbotschaften von explodierenden Preisen und Lieferverzögerungen in der Bauwirtschaft konterte HARTL HAUS mit Sicherheit und Stabilität. Die Nachfrage der Kunden ist ungebrochen stark und ein weiteres Wachstum ist geplant. Ein neues Jobmodell soll eine Lösung für den branchenweiten Fachkräftemangel im Montagebereich sein.

Fachkräfte gesucht – neues Jobmodell geschaffen

Rund 320 Mitarbeiter sind derzeit bei HARTL HAUS in Echsenbach. Die Teams sollen allerdings weiter wachsen. Besonders Montagefachpersonal wird gesucht. Nun entwickelte HARTL HAUS ein neues Jobmodell, das den Arbeitsalltag der Montagemitarbeiter erleichtern soll.

2 in 1: Montage und Produktion im Wechsel

Das neue Jobmodell soll Facharbeiter wie Zimmerer, Tischler, Fertighausbauer aber auch Dachdecker/Spengler ansprechen. Die Mitarbeiter sind in einem vorher vereinbarten und fixierten Intervall einige Wochen im Hausmontage- bzw. Tischlermontagebereich tätig. Dem folgt der Einsatz entsprechend der Ausbildung in der Tischler- bzw. Fertighausproduktion im Werk. Für die Montagetätigkeiten gelten selbstverständlich attraktive Zulagen und Prämien.

HARTL HAUS schafft die Möglichkeit für ein abwechslungsreiches und vielfältiges Arbeiten und möchte mit diesem einzigartigen Jobmodell die Montagetätigkeiten leichter zugänglich machen.

„ Familie und Beruf optimal zu kombinieren ist vor allem für Mitarbeiter im Montagebereich nicht immer leicht und eine große Herausforderung. Meistens ist die Scheu vor einem Montagejob nicht der Tätigkeit selbst geschuldet, sondern der fehlenden Zeit mit der Familie zu Hause. Mit unserem neuen Jobmodell ist es für den Mitarbeiter nicht mehr eine Frage von entweder oder, sondern er kann beides haben. Er wechselt in fixen Abständen zwischen Baustelle und Produktion. Damit genießt er einerseits die Abwechslung auf der Montage und andererseits die Kontinuität in der Produktion. Für den Mitarbeiter bedeutet das: Mehr Abwechslung, mehr Flexibilität und Planungssicherheit, mehr Zeit für Freunde und Familie “, zeigt Sonja Früchtl (Leiterin Personal bei HARTL HAUS) die Vorteile des neuen Jobmodells bei HARTL HAUS auf.



Mitarbeiter empfehlen – Prämie kassieren

HARTL HAUS hat die Erfahrung gemacht, dass die erfolgreichste Job-Plattform die Weiterempfehlung durch die eigenen Mitarbeiter ist. Mit Prämien für die Mitarbeiter honoriert HARTL HAUS eine erfolgreiche Weiterempfehlung eines Bewerbers.

offene Stellen – jetzt bewerben

Die Nachfrage im Fertighaussektor und nach Tischlereiprodukten aus dem hauseigenen Tischlereibetrieb ist wie in den Jahren zuvor ungebrochen stark. Für HARTL HAUS steht die Zeit auf Wachstum. Für das Familienunternehmen soll diese Vergrößerung nachhaltig, überlegt und gesund passieren.

Seit Jahresbeginn konnten bereits viele neue Stellen besetzt werden. Besonders groß ist der Bedarf an Fachkräften aus dem holzverarbeitenden Bereich für die Hausmontage.

Derzeit gehören rund 320 Mitarbeiter am Firmensitz in Echsenbach zum HARTL HAUS-Team. Großteils Menschen aus der Region, die hier in unmittelbarer Nähe zu ihrem Heimatort arbeiten. Mit top Ausstattung am Arbeitsplatz, Flexibilität, attraktiven Mitarbeiterrabatten und regionalen Einkaufsvorteilen unterstützt HARTL HAUS seine Mitarbeiter.

HARTL HAUS steht für nachhaltige Holzverarbeitung – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Bei HARTL HAUS ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 320 Mitarbeiter starke HARTL HAUS-Team erfüllt Wohnträume, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 96,6 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

Neugierig geworden?

Auf unserer Homepage und Facebook- und Instagram-Seite finden Sie mehr Informationen rund um HARTL HAUS

https://www.hartlhaus.at/news-presse/pressebereich/ueberblick/

https://www.facebook.com/hartlhaus





Jetzt bewerben #Team HARTL HAUS

Rückfragen & Kontakt:

HARTL HAUS Holzindustrie GmbH

Cornelia Bauer

Pressesprecherin

cornelia.bauer @ hartlhaus.at

https://www.hartlhaus.at/