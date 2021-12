„kulturMontag“: Zivilisationstest Corona, neuer Bestseller von Florian Illies, Gregor Sailers Fotoexpedition in die Arktis

Danach: Dokumentation „Josef Hoffmann – Auf der Suche nach Schönheit“

Wien (OTS) - Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 13. Dezember 2021 widmet sich der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Causa Prima: der aufgeheizten Corona-Diskussion und der Frage, wie sich die gereizte Debatte verbessern lässt. Weiters befasst sich die Sendung u. a. mit dem jüngsten Bestseller von Florian Illies, der anhand prominenter Love-Storys in die Kulturgeschichte der politisch brisanten 1930er Jahre eintaucht. Mit seinem spektakulären Fotoprojekt „Polar Silk Road“ über die Folgen des Klimawandels in der Arktis und die wirtschaftlichen Begehrlichkeiten der Anrainerstaaten ist der Tiroler Fotograf Gregor Sailer live zu Gast im Studio. Anschließend an das Kulturmagazin steht die neue Dokumentation „Josef Hoffmann – Auf der Suche nach Schönheit“ (23.15 Uhr) von Rudolf Klingohr auf dem Programm.

Die große Gereiztheit – Das Ende der Vernunft?

Seit fast zwei Jahren hält die Pandemie-bedingte Weltgesundheitskrise an. Die in Österreich für Februar 2022 avisierte Corona-Impfpflicht befeuert die zunehmende Emotionalisierung im Land weiter. Während Protestierende selbst vor Krankenhäusern „Freiheit“ skandieren, kämpft drinnen das Gesundheitspersonal um das Leben der Covid-Patientinnen und -Patienten, wie der Krankenpfleger und Fotograf Günter Valda erzählt. Sein neues Fotoprojekt, das im März in Buchform erscheinen soll, nennt er „Die Gesichter der Pandemie. Kein Lächeln sichtbar“: Hunderte Selfies von den durch die Corona-Herausforderungen gezeichneten Menschen hat er dafür aus den Spitälern bekommen. Verzweiflung, Wut und Angst ist darin zu sehen. „Die große Gereiztheit“, die die gesellschaftliche Auseinandersetzung schon seit Längerem vergiftet, analysiert der deutsche Medienwissenschafter Bernhard Pörksen in seinem jüngsten Buch. Für ihn ist Corona ein gigantischer Zivilisationstest. Wie lassen sich Diskussionen und Debatten verbessern und wie kann die Kunst des Miteinander-Redens zu einer Schule der Demokratie und des guten Miteinander werden?

Liebe in Zeiten des Hasses – Florian Illies Bestseller mit Liebesgeschichten am taumelnden Kontinent

Mit seinem jüngsten Roman „Liebe in Zeiten des Hasses“ erweckt der intellektuelle Tausendsassa Florian Illies die 1930er Jahre wieder zum Leben. Der Bestseller ist eine Chronik der Gefühle und das virtuose Epochengemälde eines Jahrzehnts berstender politischer und kultureller Spannungen. Illies führt in seinem Werk, das in den Jahren 1929–1939 angesiedelt ist, zurück in die Epoche einer singulären politischen Katastrophe, um von den größten Liebespaaren der Kulturgeschichte zu erzählen. Hier begegnet man u. a. der extremen Liebesbeziehung von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, dem Dreiecksverhältnis von Lotte Lenya, Kurt Weill und ihrem Geliebten oder den heimlichen wie offen homosexuellen Mitgliedern der Familie Mann. In Berlin, Paris, im Tessin und an der Riviera stemmen sich die Helden der Zeit gegen den drohenden Untergang. Eine mitreißend erzählte Reise in die Vergangenheit, die sich wie ein Kommentar zur verunsicherten Gegenwart liest.

Historische Expedition in die Arktis – Gregor Sailers „Polar Silk Road“-Fotoprojekt

Mehr als vier Jahre hat der Tiroler Fotograf Gregor Sailer für sein neues Projekt „Polar Silk Road“ nicht nur die Folgen des Klimawandels in der Arktis dokumentiert, sondern damit auch auf die ökonomischen Begehrlichkeiten der Anrainerstaaten aufmerksam gemacht. Denn die Eisschmelze und das Tauen der Permafrostböden eröffnen neue Schifffahrtsrouten und erleichtern den Zugang zu vermuteten riesigen Rohstofflagern. Auch China will Zugriff auf die Bodenschätze. Unter dem Namen „Polar Silk Road“ investiert die Volksrepublik Milliarden in polare Handelswege. „The Polar Silk Road“ nennt auch Sailer seinen auf oft strapaziösen Expeditionen entstandenen beeindruckenden Bildband, in dem Bauwerke politisch werden. So dokumentiert der gebürtige Schwazer nicht nur Forschungsstationen und Bohrinseln, sondern auch das stille Wettrüsten der Anrainerstaaten in der Region – schon jetzt ist das Projekt ein historisches Zeitdokument. Der Künstler ist live zu Gast im Studio.

Dokumentation „Josef Hoffmann – Auf der Suche nach Schönheit“ (23.15 Uhr)

Ein neuer Dokumentarfilm anlässlich der großen MAK-Ausstellung „Fortschritt durch Schönheit“ von Josef Hoffmann – Meisterschüler von Otto Wagner, Gründungsmitglied der Wiener Secession (1897), früh berufener Professor an der Kunstgewerbeschule (1899) und Mitbegründer der Wiener Werkstätte (1903): Hoffmann, dessen 65. Todestag sich heuer jährte, gestaltete die Dinge vom Scheitel bis zur Sohle. Keine Bauaufgabe war ihm dafür zu groß, kein Gebrauchsgegenstand zu klein. Als treibende Kraft in Design und Architektur prägte er – gemeinsam mit Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Koloman Moser sowie vielen anderen Kreativen wie u. a. der Modemacherin Emilie Flöge – den Look der Wiener Moderne. Filmemacher und Produzent Rudolf Klingohr zeigt in einem neuen, vielschichtigen TV-Porträt die Highlights des umfangreichen Schaffens sowie neueste Erkenntnisse der Forschung über den wegweisenden österreichischen Architekten und Designer.

