Pressekonferenz: Hilfswerk zur 24-Stunden-Betreuung: Fakten statt Mythen, Empirie statt Emotion!

Das Hilfswerk Österreich lädt zur Online-Pressekonferenz, am Donnerstag, 16. Dezember 2021, 09:00 Uhr

Wien (OTS) - Die 24-Stunden-Betreuung polarisiert. Nicht nur in Österreich. Was aber steckt tatsächlich hinter dieser Dienstleistung? Wie geht es den unmittelbar Beteiligten mit dem österreichischen Modell? Wie wirkt sich die Corona-Krise aus? Was braucht es zur Verbesserung der Lage?

Ein Urteil in Deutschland, Zweifel an der Rechtskonstruktion, Kritik an den Agenturen, der Ruf nach mehr Fairness für die Betreuer/innen, nach mehr Sicherheit und Qualität für die pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörige, die besonderen Herausforderungen der Corona-Krise: Die Diskussionen um die 24-Stunden-Betreuung wollen nicht abreißen. Wie stellt sich die Lage jedoch tatsächlich dar?

Welche Bedeutung kommt der 24-Stunden-Betreuung in der Versorgungslandschaft Österreichs eigentlich zu? Wie steht es um die reale Qualität dieser Betreuungsform? Was sagen die unmittelbar Beteiligten – die Betreuer/innen, die Kundinnen und Kunden – dazu? Welche objektivierbaren empirischen Befunde und Belege gibt es jenseits von Einzelberichten? Wie ist die Stabilität der 24-Stunden-Betreuung zu bewerten, gerade in der Krise? Wie ist es um ihre generelle Zukunftsfähigkeit bestellt? Was verspricht das Regierungsprogramm zum Thema? Braucht es ein neues Fördermodell, neue Richtlinien? Was kann für mehr Fairness, Qualität und Sicherheit getan werden? Ist die Anstellung die Lösung? Funktioniert das österreichische System der Zertifizierung, das ÖQZ-24? Was tun gegen „schwarze Schafe“ unter den Agenturen?

Diesen und ähnlichen Fragen geht das Hilfswerk, bei seiner Online-Pressekonferenz am Donnerstag, 16. Dezember, um 09:00 Uhr, nach. Das Hilfswerk ist Österreichs größter Anbieter von Pflege und Betreuung zu Hause. Neben den Hauptdienstleistungen wie Hauskrankenpflege und Heimhilfe (mobile Dienste), führt das Hilfswerk auch Pflegeheime und Tageszentren, ist aber auch einer der wenigen nach ÖQZ-24 zertifizierten Anbieter von 24-Stunden-Betreuung in Österreich.

Als Gesprächspartner/innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Dieter Scharitzer , Assistenzprofessor Wirtschaftsuniversität Wien,

Geschäftsführer TQS Research & Consulting

, Assistenzprofessor Wirtschaftsuniversität Wien, Geschäftsführer TQS Research & Consulting Othmar Karas , Präsident Hilfswerk Österreich



, Präsident Hilfswerk Österreich Elisabeth Anselm , Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich Brigitte Liebenberger, Leitung 24-Stunden-Betreuung, Hilfswerk Österreich

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 09:00 Uhr



Meeting-ID: 946 1630 4770 | PW: Hilfswerk

16.12.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Online via ZOOM

Wien, Österreich

Url: https://hilfswerk-at.zoom.us/j/82520557096?pwd=a3puYnpZLzN2L0dTTXdhMXUxNUkxZz09

