Österreich Werbung: Oliver Csendes übernimmt Leitung des Bereichs Innovation

Wien (OTS) - Oliver Csendes (40) verantwortet als Chief Digital and Innovation Officer (CDIO) ab 02.01.2022 den neu geschaffenen Bereich Innovation in der Österreich Werbung. Csendes überzeugte in einem umfangreichen Assessment Prozess unter mehr als 300 Bewerber*innen und berichtet direkt an ÖW-Geschäftsführerin Lisa Weddig. Der bisherige Chief Digital Officer (CDO) Reinhard Lanner wird sich ab dem 01.03.2022 neuen beruflichen Aufgaben außerhalb der Österreich Werbung widmen.

Die Österreich Werbung stellt die Weichen für die Zukunft. Neben dem Bereich Kommunikation, der für die internationale Positionierung und Kommunikation der Marke „Urlaub in Österreich“ verantwortlich ist und dem Bereich Kooperation mit der Aufgabe, weltweite Marktchancen mit dem heimischen Angebot zu verbinden, wird mit Anfang des Jahres 2022 der neue Bereich Innovation geschaffen. Schwerpunkte sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Daten und Systeme sowie NETA (Next Level Tourism Austria) als Innovations- und Digitalisierungsplattform der ÖW.

Oliver Csendes verfügt über umfangreiche Expertise in digitalen Transformations- und Changeprozessen, Innovations- und Wachstumsstrategien, im Operations- und Prozessmanagement und hatte Führungspositionen sowohl in Konzernen als auch in Start-up-Strukturen inne. Als COO und später CEO führte er die Pioneers – JFDI GmbH von 2015-2020 und avancierte nach deren Übernahme durch die startup300 AG in deren Vorstand. Seit 2021 war Csendes als selbstständiger Unternehmens- und Innovationsberater tätig und gründete die digitale Plattform Vocsta Ltd.

„Ich freue mich sehr, Oliver Csendes als Mitglied des Managementteams für den neuen Bereich Innovation an Bord zu haben. Er ist eine ergebnisorientierte, unternehmerische Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in der Konzeption, Errichtung und Führung von Innovationsökosystemen. Diese Expertise als vernetzter Denker ist innerhalb der Österreich Werbung genauso wichtig wie im Zusammenwirken der Österreich Werbung mit der Tourismusbranche“, so Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

„Ich freue mich, den eingeschlagenen Weg der Österreich Werbung als Plattform für neue Lösungen zur Digitalisierung und Unterstützung der Tourismusbranche konsequent weiterzuverfolgen und mit meinen Ideen und Erfahrungen zu bereichern. Durch die Zusammenführung mehrerer Abteilungen entsteht in der Österreich Werbung ein neues Team mit der Kompetenz, die Branche bei der Entwicklung und Einführung von kundenzentrierten, nachhaltigen, wertsteigernden Lösungen zu unterstützen und eine branchenübergreifende Innovationsplattform zu betreiben“, so Oliver Csendes zu seiner künftigen Aufgabe.

Reinhard Lanner, der als CDO der Österreich Werbung die Innovations- und Digitalisierungsinitiative NETA gestartet hatte, wird sich in Zukunft weiterhin dem Thema Wertschöpfungssteigerung im Tourismus durch neue Kooperations- und Geschäftsmodelle widmen. Lanner hatte unter dem Dach von NETA die Auswirkungen von zukünftigen technologischen Entwicklungen auf den österreichischen Tourismus aufgezeigt und zahlreiche Projekte verwirklicht. Darunter befanden sich Co-Learning-Projekte genauso wie technologische Prototypen wie der „Austria Experience Data Hub“ zur Vernetzung von Daten, um neue Geschäftsmodelle zu verwirklichen. Ebenfalls ist die Steigerung der Datenqualität durch Etablierung von „Datastewards“ in den Bundesländern ein weiteres Beispiel für jene Innovationsimpulse, die in den letzten Jahren von Lanner initiiert wurden.

„Reinhard Lanner hat mit der Innovations- und Digitalisierungsplattform NETA neue Maßstäbe gesetzt. Es ging ihm stets vor allem um den kulturellen Wandel, der technologische Veränderungen treibt. Immer im Bewusstsein, dass es ein Zusammenwirken der verschiedenen Player inner- und außerhalb des Tourismussystems braucht, um Digitalisierung wirksam im Sinne des Gastes, der Unternehmer*innen und Mitarbeiter*innen einzusetzen. Ich danke Reinhard Lanner sehr herzlich für sein Engagement, seine Leistungen und Visionen und wünsche ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft“, so Weddig

