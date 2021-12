ORF III am Wochenende: Premiere für ORF-III-Konzertfilm „The Great American Songbook mit Camilla Nylund“ in „Erlebnis Bühne“

Außerdem: „zeit.geschichte“-Neuproduktionen zu Cissy Kraner und Hugo Wiener sowie zu Hermann Leopoldi, neues Porträt zum 75er von Erwin Pröll

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Sonntag, dem 12. Dezember 2021, im Hauptabend den neuen ORF-III-Konzertfilm „The Great American Songbook mit Camilla Nylund“ nach einer Idee von André Heller. Begleitet vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Chefdirigentin Marin Alsop lässt Camilla Nylund ikonische Liebeslieder, die den Geist des US-amerikanischen Showbusiness der 1930er bis 1970er Jahre vermitteln, erklingen. Im Spätabend wartet außerdem das neue Porträt „Erwin Pröll von A–Z“ zum 75. Geburtstag des langjährigen niederösterreichischen Landeshauptmanns. Bereits am Samstag, dem 11. Dezember, zeigt ORF III die „zeit.geschichte“-Neuproduktionen „ORF-Legenden: Cissy Kraner und Hugo Wiener“ sowie „Hermann Leopoldi – Kein Durchschnittswiener“.

Samstag, 11. Dezember

Zum Auftakt des vierteiligen „zeit.geschichte“-Abends im Zeichen der österreichischen Unterhaltungskultur präsentiert ORF III um 20.15 Uhr das neue, von Günter Kaindlstorfer gestaltete „ORF-Legenden“-Porträt über Cissy Kraner und Hugo Wiener. Mehr als 40 Jahre lang bildeten Hugo Wiener und Cissy Kraner das Traumpaar des österreichischen Kabaretts. Der Komponist und Textdichter schrieb seiner Ehefrau eine ganze Reihe unsterblicher Brettl-Evergreens auf den Leib – „Aber der Novak lässt mich nicht verkommen“ oder „Ich wünsch mir zum Geburtstag einen Vorderzahn“ gelten bis heute als wesentlicher Bestandteil des österreichischen Kleinkunst-Kanons. Im Jahr 1938 ging die damals 20-jährige, als Gisela Kraner geborene Wienerin mit der Revuebühne „Femina“ auf Gastspielreise nach Südamerika, wo sie Hugo Wiener kennenlernte, der vor den Nazis nach Kolumbien geflohen war. Nach harten Jahren im Exil kehrte das Paar 1948 nach Wien zurück, wo sie sich von 1950 an als feste Ensemblemitglieder im „Simpl“ in der Wollzeile etablierten.

Anschließend folgt mit „Hermann Leopoldi – Kein Durchschnittswiener“ (21.05 Uhr) eine „zeit.geschichte“-Neuproduktion von Alexander Frohner. Hermann Leopoldi zählt zu den meistgefeierten Komponisten, Pianisten, Sängern und, wie er sich selbst nannte, „Klavierhumoristen“ des Wienerlieds sowie des deutschsprachigen Schlagers der 1920er bis 1950er Jahre. Über Witz und Satire hinaus spiegeln sich in seinen Liedern auch die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche seiner Zeit: Leopoldis Leben und seine Karriere zeichnen ein Sittenbild von der Donaumonarchie über die Zwischenkriegszeit, die NS-Diktatur, bis zur Nachkriegsdemokratie. Danach stehen ab 21.55 Uhr die ersten beiden Teile der dreiteiligen ORF-III-Reihe „Wuchteln, Schmäh, Politsatire – Geschichte des österreichischen Kabaretts“ auf dem Programm, die die Jahre 1912 bis 1961 behandeln.

Sonntag, 12. Dezember

Am Sonntag startet ORF III um 8.50 Uhr mit „Das Grazer Kulturjahr“ in den Programmtag: Die Doku von Günter Schilhan und Erhard Seidl gibt einen Überblick über die Höhepunkte des Grazer Kulturjahres 2020, das bedingt durch die Corona-Pandemie bis in den Herbst 2021 verlängert wurde. Anschließend um 9.45 Uhr widmet sich „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ der Bedeutung des 3. Advents, bevor „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr den katholischen Gottesdienst aus der Wallfahrtskirche Maria Straßengel bei Graz überträgt. Am Nachmittag stehen drei Weihnachtsfilme auf dem Programm, beginnend mit „Weihnachtsengel küsst man nicht“ (13.50 Uhr).

Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne“ den neuen ORF-III-Konzertfilm „The Great American Songbook mit Camilla Nylund“ (20.15 Uhr). Nach einer Idee von André Heller setzt sich Opernweltstar Camilla Nylund auf faszinierende Weise mit Meisterwerken aus dem „Great American Songbook“ auseinander. Musikalisch begleitet vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien erklingen unter der Leitung von Chefdirigentin Marin Alsop ikonische Liebeslieder, die den Geist des US-amerikanischen Showbusiness der 1930er bis 1970er Jahre vermitteln. Auch die Bildsprache des von Robert Neumüller gestalteten Konzertfilms, der den Untertitel „13 Lieder von der Liebe, der Verzweiflung, der Illusion, der Untreue, dem Älterwerden und der Seligkeit!“ trägt, ist für eine Produktion des 21. Jahrhunderts außergewöhnlich: Schwarz-Weiß-Aufnahmen versetzen das Publikum in die Ära der Entstehung dieser Lieder.

Danach lädt „Erlebnis Bühne“ zum vorweihnachtlichen Konzert „Musiksalon mit Michael Schade“ (21.10 Uhr), das 2020 in Dürnstein aufgezeichnet wurde. Mit dabei sind neben Schade Jungstars der österreichischen Musikszene wie die niederösterreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz oder der Wiener Violinist Johannes Fleischmann. In stimmungsvoller Atmosphäre erklingen besinnliche Melodien wie Schuberts „Adagio in Es-Dur“ oder das kanadische „Huron Carol“.

Zum Abschluss des Abends zeigt ORF III das von Felix Breisach gestaltete, neue Porträt „Erwin Pröll von A–Z“ (22.20 Uhr) anlässlich des bevorstehenden 75. Geburtstags des langjährigen niederösterreichischen Landeshauptmanns. Von A wie Anfang bis zu Z wie Zukunft spannt sich der Bogen. In Kapiteln beschreiben Persönlichkeiten wie Franz Vranitzky, Wolfgang Schüssel, Doris Bures, Jean-Claude Juncker, der Autor Robert Menasse sowie Künstler wie André Heller und Hermann Nitsch ihr ganz persönliches Verhältnis zum Jubilar.

