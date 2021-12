Toto: Sechsfachjackpot – 52.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpot beim Zwölfer und weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Die Toto Runde 49A war bereits die sechste in Folge, in der es niemandem gelungen ist, einen Dreizehner zu tippen. Damit geht es am Wochenende um einen Sechsfachjackpot, der mit rund 52.000 Euro gefüllt sein wird.

Auch im zweiten Gewinnrang, beim Zwölfer, blieb diesmal ein Gewinn aus. Somit gilt es hier, einen einfachen Jackpot zu knacken. Und ein Solo-Zwölfer würde dann etwa 10.000 Euro bringen.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, während jener im zweiten Rang geknackt wurde. Ein Vorarlberger kam mit einem Quicktipp – und damit mit Hilfe des Computers – zu vier richtigen Ergebnissen und gewann mehr als 4.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 49B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 49A

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 42.662,89 – 52.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 5.030,15 3 Elfer zu je EUR 372,60 15 Zehner zu je EUR 149,00 82 5er Bonus zu je EUR 11,30

Der richtige Tipp: 1 2 X 1 2 / 2 2 2 1 1 1 1 X 1 X 1 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 28.632,00 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 4.073,10 Torwette 3. Rang: 13 zu je EUR 61,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 153.769,91

Torwette-Resultate: 1:0 0:1 1:1 2:0 1:+

