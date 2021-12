ORF Radio Vorarlberg: Neuer Sendungsgestalter für „Focus“

Georg Fabjan übernimmt die Redaktion der Sendung „Focus – Themen fürs Leben“ jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr

Wien (OTS) - Seit Jahrzehnten ist die Radiosendung „Focus – Themen fürs Leben“ ein fixer und wichtiger Bestandteil im Programm von ORF Radio Vorarlberg. Mit Jahreswechsel 2021/2022 wird der langjährige und erfahrene Redakteur Georg Fabjan die Gestaltung dieser beliebten Sendung übernehmen.

Georg Fabjan freut sich sehr auf seine neue Aufgabe: „Für mich ist die Sendung ‚Focus‘ geradezu das Paradebeispiel, wie der ORF Vorarlberg seinen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag erfüllt. Die Sendung erweitert durch die verschiedenen Expertinnen und Experten aber nicht nur Wissen in vielen Bereichen, sie legt darüber hinaus ihren namensgebenden Fokus auf essenzielle Themen, sie kann dem Leben Orientierung bieten, Halt geben und ein Anker sein, mitunter ein wichtiger Ratgeber – ohne moralischen Zeigefinger.“

Die Sendung „Focus – Themen fürs Leben“ bietet jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg anspruchsvolle Themen, die eine geistige Kraftquelle öffnen, Sinnfindung und Sinnentfaltung anbieten und Tiefe und Freude fürs Leben vermitteln wollen. „Focus“ liefert Denkanstöße sowie Impulse von Fachleuten. Themen der Lebensgestaltung wie Kommunikation, Partnerschaft, Familie, Spiritualität, Krisenbewältigung, Gesundheit, Sinnfindung sowie Umgang mit Krankheit und Leid werden hier angesprochen.

Georg Fabjan: Versierter Journalist, Moderator und Autor

Georg Fabjan arbeitet seit gut 20 Jahren beim ORF. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften und der Romanistik an der Universität Innsbruck begann er als Nachrichtenredakteur bei Ö3 in Wien. 2002 wechselte er in die Nachrichtenredaktion des ORF Vorarlberg. 2006/2007 war Fabjan ORF-Korrespondent in Paris, wo er unter anderem über die Präsidentschaftswahl (Nicolas Sarkozy) und die Parlamentswahlen berichtete. Beim ORF Vorarlberg war und ist Georg Fabjan in den verschiedensten Bereichen tätig: 15 Jahre als Chef vom Dienst im Radio, Nachrichten-Redakteur und -Präsentator bei ORF Radio Vorarlberg sowie regelmäßiger Gestalter von Berichten oder Reportagen für die TV-Sendung „Vorarlberg heute“. Fabjan ist auch Autor: Der gebürtige Innsbrucker hat zwei Bücher über Stadtteile seiner Heimatstadt verfasst. Er lebt in Dornbirn, ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Radiosendung ‚Focus‘ ist ein etablierter und beliebter Fixpunkt. Sie ist sowohl geistige Anregung für unsere Hörerinnen und Hörer als auch ein wichtiger Teil unseres Kultur- und Bildungsauftrags als ORF. Ich bin überzeugt, dass Georg Fabjan als langjährig versierter ORF-Redakteur der ideale Gestalter für diese Sendereihe ist. Ich wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.“

Georg Fabjan, neuer Gestalter der Sendung „Focus“: „Ich habe größte Hochachtung vor dem ‚Erfinder‘ von ‚Focus‘, Franz-Josef Köb, der die Sendung aus meiner Sicht regelrecht verkörpert hat. Auch die langjährigen Arbeiten von Johannes Schmidle und zuletzt von Marion Flatz-Mäser waren wegweisend. Diesen Weg möchte ich fortsetzen und weitergehen und dabei dennoch eigene Akzente setzen, frei nach dem Spruch des Bregenzerwälder Dichters Gebhard Wölfle: ‚Wir ehren das Alte und begrüßen das Neue‘.“

Die Sendung „Focus – Themen fürs Leben“ ist jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr bei ORF Radio Vorarlberg zu hören. Die einzelnen Folgen stehen auch online als Podcast unter vorarlberg.ORF.at zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at