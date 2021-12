„Der letzte Landesfürst – Erwin Pröll zum 75. Geburtstag“ – Porträt von Roland Adrowitzer

Am 16. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2, neues Film-Porträt auch in ORF III am 12. Dezember

Wien (OTS) - Am Heiligen Abend feiert Erwin Pröll seinen 75. Geburtstag. Der ÖVP-Politiker war 25 Jahre lang Landeshauptmann von Niederösterreich, 2017 übergab er sein Amt an seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner. Erwin Pröll war ein Politiker mit zwei Gesichtern: einerseits der polternde Machtmensch, der keine politische Auseinandersetzung gescheut hat, und andererseits der liberale Kulturpolitiker, der Niederösterreich zum Land mit der höchsten Museen-Dichte weltweit gemacht hat.

Roland Adrowitzer beleuchtet in seiner Dokumentation „Der letzte Landesfürst – Erwin Pröll zum 75. Geburtstag“ am Donnerstag, dem 16. Dezember, um 21.05 Uhr in ORF 2 den Politiker und Menschen Erwin Pröll, Gesprächspartner sind unter anderem der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl, die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic, Ex-ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner, der Starpianist Rudolf Buchbinder sowie der Universalkünstler André Heller.

Am 16. Dezember zeigt ORF 2 um 0.05 Uhr als Dacapo die von der ORF-TV-Kultur produzierte Dokumentation „Dein Land, mein Land:

Michael Häupl und Erwin Pröll – Erinnerungen an Kindheit und Jugend in Niederösterreich“. Der von Felix Breisach gestaltete Film aus dem Jahr 2020 rückt die ehemaligen „Landeskaiser“ ins Rampenlicht, wenn sie einander zu schicksalsträchtigen Orten ihrer frühen Jahre begleiten. Die Produktion führt nicht nur in die niederösterreichischen Heimatgemeinden der beiden, sondern unter anderem auch nach Tulln, wo Erwin Pröll das Gymnasium besuchte, und nach Wien-Ottakring, das Michael Häupl zu einer neuen Heimat wurde.

Doku auch in ORF III

ORF III würdigt den Jubilar bereits am Sonntag, dem 12. Dezember, um 22.20 Uhr mit dem neuen, von Felix Breisach gestalteten Filmporträt „Erwin Pröll von A–Z“. Darin geben Weggefährten aus Kunst, Kultur und Politik sowie Freunde und Familie Einblick in das Leben und Wirken des langjährigen niederösterreichischen Landeshauptmanns. Von A wie Anfang bis zu Z wie Zukunft spannt sich der Bogen: In mehreren Kapiteln beschreiben Persönlichkeiten wie Franz Vranitzky, Wolfgang Schüssel, Doris Bures, Jean-Claude Juncker, Robert Menasse, André Heller und Hermann Nitsch ihr ganz persönliches Verhältnis zu Erwin Pröll.

