AVISO: Pandemie im Kindergarten: Massive Belastungen in elementarpädagogischen Einrichtungen

Pressekonferenz mit AK Anderl und ÖGB Schumann, 14.12., 10h

Wien (OTS) - Die hohe Belastung des Personals in Kindergärten und Horten ist schon seit Längerem im Fokus von AK und ÖGB. Durch die Corona-Pandemie hat sich die ohnehin angespannte Situation nochmals verschlechtert. Bei den meisten Maßnahmen und Pressekonferenzen der Bundesregierung wurden die Beschäftigten in der Elementarpädagogik schlichtweg vergessen. Dabei haben die Beschäftigten in den letzten Monaten mehrfach – auch mit öffentlichen Demonstrationen – auf die aktuell besonders prekäre Situation aufmerksam gemacht. Arbeiterkammer und ÖGB zeigen auf, wie kritisch die Situation bereits ist und was jetzt passieren muss.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Pandemie im Kindergarten: Massive Belastungen in elementarpädagogischen Einrichtungen“

Mit

Renate Anderl, AK Präsidentin

Korinna Schumann, ÖGB Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Alexandra Csar, Kindergartenleiterin und Betriebsrätin

Dienstag, 14.12.2021, 10:00 Uhr

AK Wien, Bibliothek

1040, Prinz Eugen-Straße 20 - 22

Um allen Medienvertreter:innen trotz Corona-bedingten Einschränkungen die Teilnahme an der Pressekonferenz zu ermöglichen, wird sie im Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/pandemie-im-kindergarten übertragen.

Fragen sind auch online via Mail an michael.mayer @ akwien.at möglich.

Falls Sie die Pressekonferenz vor Ort besuchen wollen, ersuchen wir Sie um Akkreditierung unter presse @ akwien.at, da aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie die Anzahl der TeilnehmerInnen begrenzt ist. Zudem ersuchen wir Sie darum, vor Ort einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten und FFP2-Masken zu tragen.

