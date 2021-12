kika und Leiner öffnen nach Lockdown – auch am Sonntag, 19. Dezember

St. Pölten (OTS) - Ab Montag sind alle kika und Leiner Einrichtungshäuser – mit Ausnahme von Oberösterreich – wieder geöffnet. Auf alle KundInnen warten zahlreiche Rabattaktionen auf Möbel und Geschenkartikel sowie die umwerfenden Weihnachtsmärkte. Auch am Sonntag, 19. Dezember, werden alle Filialen offen sein – wie immer mit umfassendem Sicherheitskonzept für einen sorglosen Einkauf.

Nach erneutem österreichweitem Lockdown öffnen am Montag, 13. Dezember, – Oberösterreich folgt am 17. Dezember –, alle kika und Leiner Möbelhäuser ihre Türen. KundInnen können sich auf beste Beratung, Möbel für jeden Wohnbereich und jedes Budget und traumhaft inspirierende Wohnwelten freuen. Passend dazu gibt es weihnachtliche Aktionen und tolle Rabatte. Und auch am Sonntag, 19. Dezember, sind alle kika und Leiner Einrichtungshäuser in ganz Österreich geöffnet.

„ Der Handel wurde vom neuerlichen Lockdown hart getroffen – das Weihnachtsgeschäft ist die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Sicherheit geht natürlich vor, aber wir freuen uns, dass wir nun wieder aufsperren können. Ich begrüße zudem den Beschluss der Regierung die Geschäfte am Sonntag, 19. Dezember, offen zu lassen “, so Reinhold Gütebier, Geschäftsführer der österreichischen Traditions-Möbelhäuser. „ Der stationäre Handel ist in der Möbelbranche nach wie vor besonders wichtig, wenn es um Großanschaffungen wie Küchen, Wohnlandschaften oder Schlafzimmer geht. Hier setzen KundInnen auf die fachliche Beratung unserer MitarbeiterInnen; online kann das nur bedingt ersetzen .“

Sicher einkaufen mit tollen Rabatten

Durch die großen Verkaufsflächen in allen kika und Leiner Einrichtungshäusern gibt es auch in dieser Zeit ausreichend Platz für einen sicheren und sorglosen Einkauf. Und alle Schnäppchenjäger aufgepasst: Ab sofort gibt es minus 50 Prozent auf viele Weihnachtsartikel, minus 35 Prozent und zusätzlich 20 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt auf viele Möbel (von der unverb. Hersteller-Preisempfehlung) sowie viele weitere Aktionen in den Einrichtungshäusern. „ Wir hoffen, dass viele Menschen die Chance, jetzt noch bei österreichischen Händlern einzukaufen, auch nützen “, so Gütebier abschließend.

Über kika/Leiner

Das österreichische Traditionsunternehmen mit Sitz in St. Pölten steht für Möbel und Wohnaccessoires zum besten Preis. In 26 kika und 14 Leiner Einrichtungshäusern in ganz Österreich finden Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an Wohnwelten verschiedener Markenhersteller. kika/Leiner beschäftigt mehr als 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und ist seit 2018 Teil der SIGNA Retail Gruppe. Das Unternehmen wird von CEO Reinhold Gütebier geführt.

