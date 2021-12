Estefania - "Zu Spät" (FOTO)

München (ots) -

Neue Musik von Estefania

Bewegender Pop-Song über die Liebe

Estefania - "Zu Spät" ab Freitag, 10. Dezember 2021 digital auf allen Kanälen erhältlich

Estefania überrascht erneut mit neuer Musik: mit "Zu Spät" erscheint ein gefühlvoller und bewegender Pop-Song über eine zerbrochene Liebe und die Hoffnung, dass die Herzen wieder zueinander finden. "Zu Spät" von Estefania erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 10. Dezember 2021 auf allen digitalen Kanälen erhältlich.

Ihr stimmliches Talent hat Estefania dieses Jahr bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Mit ihren diesjährigen Erfolgshits "Unkaputtbar", "Leuchtfeuer" und "Superstar" hat sie mehr als fünf Millionen Streams auf Spotify und vier Millionen Views auf YouTube. Jetzt erscheint eine neue Single der erfolgreichen Sängerin. "Zu Spät" ist ein weiterer Pop-Song über die Liebe. Dabei geht es um eine Liebe, die sich auf den Weg ins Glück verrannt hat und zerbrochen ist. Doch die Gedanken an diese Zuneigung und die Hoffnung, dass es doch noch nicht zu spät ist, sie wieder aufblühen zu lassen, bleiben. Produziert ist der Song von Chris Cronauer, der bereits u.a. mit Gestört aber GeiL, Stereoact oder Vanessa Mai zusammenarbeitete.

"Das Thema Liebe begleitet mich in allen Songs und es freut mich so sehr, dass sich so viele Menschen in den Geschichten und Erlebnissen wiederfinden, weil sie ähnliches durchlebt haben. 'Zu spät' ist ein besonderer Song für mich, weil ich überzeugt bin, dass es wichtig ist für die Dinge zu kämpfen, die einen viel bedeuten", so Estefania zum Release ihrer neuen Single.

Estefania - "Zu Spät" erscheint am 10. Dezember 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal.

