Weihnachtlich Schlemmen und gleichzeitig Gutes tun

Mit den weihnachtlichen Haubenmenüs des Haubenlokals Stuwer, dem Kochboxanbieter HolyRecipe und den Korkenfreunden werden gleichzeitig zwei Projekte der Kindernothilfe unterstützt

Wien (OTS/www.kindernothilfe.at) - Weihnachtlich Schlemmen und gleichzeitig Gutes zu tun ist heuer mit den 3-Gang-Festmenüs von drei österreichischen Jungunternehmen möglich: 10 Euro pro Menü des Haubenlokals Stuwer, des Kochboxanbieters HolyRecipe und der Weinabonnement-Anbieter Korkenfreunde gehen an Kinder in Not in Kenia und Sambia.

Mit ihren „Do it youself“ Haubenmenüs für die Festtage greifen die drei Unternehmen Stuwer, HolyRecipe und Korkenfreunde gemeinsam den während der Pandemie beliebt gewordenen kulinarischen Trend des Home-Dining auf: Wer nicht aufwändig selbst kochen und dennoch ausgezeichnet speisen möchte, kann sich zu Weihnachten mit dem 3-Gang-Festtagsmenü Gutes tun – und gleichzeitig für zwei Projekte der Kindernothilfe spenden. 89 Euro kostet das bereits vorgegarte Essen inklusive Weinbegleitung für zwei Personen inklusive Lieferung, zehn Euro pro Bestellung fließen in die Kindernothilfe-Projekte in Sambia und Kenia. Dort ermöglicht die Unterstützung die Versorgung von Kindern in großer Armut mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln.

Für Bestellungen und weitere Infos klicken Sie auf https://holyrecipe.com/festtagsmenue/

