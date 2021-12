Branchensieger: BRZ erhält erneut Best Recruiters-Award in Gold

Das BRZ kann sich im Studien-Ranking für Österreich abermals verbessern und gehört nun zu den Top 3-Recruitern Österreichs.

Wien (OTS) - Die Career Institut & Verlag GmbH hat ihre regelmäßige umfassende Studie zum Thema Recruiting heuer erneut durchgeführt. Über 550 Arbeitgeber in Österreich wurden dabei getestet, 125.000 Einzelkriterien bewertet, knapp 22.500 Bewerbungen verschickt und über 1.000 Kontaktaufnahmen einbezogen. Über das Ergebnis können sich Bewerber:innen und Recruiter des BRZ besonders freuen: Auch 2021 konnte sich das BRZ für das Best Recruiters-Gütesiegel in Gold qualifizieren und zum zweiten Jahr in Folge den 1. Platz in der Branchenwertung „IT/Software/Telekommunikation“ erreichen. Im Gesamt-Ranking aller getesteten Arbeitgeber reiht sich das BRZ von Platz 4 in der aktuellen Studie sogar auf Platz 3 und somit auf einen „Stockerlplatz“ vor.

" Die Corona-Krise hat die Digitalisierung beschleunigt. In den kommenden Jahren stehen wir als IT-Marktführer im Public Sector vor spannenden Herausforderungen bei der Neu- und Weiterentwicklung von digitalen Verwaltungslösungen für Österreich. Als Kompetenzzentrum für die Digitalisierung in der Bundesverwaltung sind wir unmittelbar in die Umsetzung spannender Projekte für Bürger:innen und Unternehmen eingebunden. Dafür möchten wir Top-Talente an Bord holen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Start weg zeigen, welche Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten das BRZ für sie bereithält. Wer gute Mitarbeiter:innen sucht, muss auch im Recruiting hervorragende Leistungen bringen. Die Best Recruiters-Studie bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind “, so Christine Sumper-Billinger, Geschäftsführerin des BRZ.

Modernes Recruiting mit Fokus auf Bewerber/innen

Mit Maßnahmen wie einer rundum überarbeiteten Karriere-Webseite, verstärktem Fokus auf Video-Content und einer kohärenten Candidate Journey konnte das BRZ in der Studie punkten. „ Auszeichnungen wie Best Recruiters sind nicht nur eine schöne Bestätigung für unser Recruiting-Team, sondern auch sehr wertvoll für unsere Bewerber:innen, die von vielen Maßnahmen zur Verbesserung der Candidate Experience profitieren “, so Myriam Mokhareghi, Leiterin des Teams Talent Acquisition & Development im BRZ.

Im BRZ bewerben: spannende Positionen – transparenter Ablauf

Das BRZ bietet aktuell rund 100 offene Positionen in allen Karriere-Levels und in verschiedensten Bereichen des Unternehmens. Offene Stellen sind auf www.brz-jobs.at einsehbar, die Bewerbung erfolgt online und nach einem klar definierten Ablauf. Für Rückfragen steht das Recruiting-Team gerne zur Verfügung.

Ergebnisse im Detail

Best Recruiters Award in GOLD

Platz 3 im Gesamtranking unter über 550 getesteten Arbeitgebern

Platz 1 im Branchenranking IT/Software/Telekommunikation

