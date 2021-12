FPÖ – Schnedlitz: NEOS-Steigbügel für Regierung nur noch peinlich

Wien (OTS) - Gegen viele parteiinterne Stimmen und Stimmungen gaben heute die NEOS und allen voran ihre Vorsitzende Meinl-Reisinger nicht nur bei der gemeinsamen Pressekonferenz, sondern auch im Plenum der schwarz-grünen Versagerregierung Schützenhilfe. „Das ist umso unglaublicher, weil gerade die Pinken immer ihre Liberalität und auch das Thema Freiheit in den Vordergrund ihrer Argumentation spielen oder zumindest in der Vergangenheit gespielt haben. Nun stehen drakonische Strafen für Bürger im Raum. Aber auch für Ärzte sollen die Daumenschrauben enger gezogen werden“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz, der den Kniefall der NEOS-Vorsitzenden sowohl inhaltlich als auch politisch nicht nachvollziehen kann.

„Somit wenden sich auch die NEOS von ihrer Glaubwürdigkeit ab und halten ÖVP und Grüne mit ihrer Unterstützung auch noch künstlich am Leben. Besser wäre es, einen Neustart raus aus diesem Chaos zu unterstützen. Diese Anbiederung löst auch bei den NEOS parteiintern bereits Unbehagen und Ablehnung aus. Somit bleibt nur mehr die FPÖ als politischer Gegenwind gegen das Corona-Regime und als einziger konstanter Faktor für ein freies Österreich und unsere Grundwerte“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at