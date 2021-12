SPÖ-Deutsch: „Die Spaltung, die Kickl angeblich überwinden will, treibt er selbst immer weiter voran“

Corona-Kurs der FPÖ unter Kickl ist unverantwortlich und brandgefährlich – „Kickl wie jemand, der vorgibt, Feuer zu löschen, aber Benzin in Flammen gießt“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik am Corona-Kurs der FPÖ unter Kickl geübt. „Gerade in Zeiten einer Krise ist das Miteinander und der soziale Zusammenhalt unerlässlich – und wichtige Voraussetzung für das Überwinden von Krisen. Umso verantwortungsloser ist das Agieren von Kickl und seinen Getreuen. Statt einer Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken und mitzuhelfen, Ängste zu nehmen, befeuert Kickl diese mit jedem seiner Auftritte – sei es bei Pressekonferenzen, in seiner heutigen Parlamentsrede oder bei Demonstrationen, zu denen Kickl mit immer brachialerer Rhetorik aufruft“, so Deutsch, der klarstellt, dass „der Corona-Kurs der FPÖ unter Kickl unverantwortlich und brandgefährlich“ sei. „Dass Kickl seine heutige Pressekonferenz zwar unter den Titel ‚Für die Freiheit – Spaltung der Gesellschaft überwinden‘ stellt, dann aber in gewohnter Manier gegen die Ärztekammer, gegen Medien und andere politische Parteien hetzt, zeigt ganz deutlich: Die Spaltung, die Kickl angeblich überwinden will, treibt er selbst immer weiter voran. Das Vorgehen von Kickl erinnert mich an jemanden, der vorgibt, ein Feuer zu löschen, aber in Wahrheit Benzin in die Flammen gießt“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Klar zu verurteilen sei auch Kickls Haltung zu den Protesten vor Spitälern. „Mittlerweile ist es schon so weit gekommen, dass Krankenhäuser unter Polizeischutz gestellt werden müssen, weil aufgehetzte Corona-Maßnahmengegner zu Aktionen vor Spitälern aufrufen. Doch selbst auf mehrfache Nachfrage will sich Kickl nicht davon distanzieren, sondern bezeichnet dieses gefährliche Treiben wörtlich als ‚nicht zielführend‘. Das ist genauso verantwortungslos wie Kickls Empfehlung von Pferdeentwurmungsmitteln gegen Corona oder die Impfschaden-Lüge von FPÖ-Abgeordneter Belakowitsch. Die von der FPÖ unter Kickl verbreiteten Lügen, Fake News und Verschwörungstheorien verunsichern die Menschen und gefährden nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern auch die Gesundheit der Menschen“, so Deutsch, der an Kickl appelliert, sich seiner Verantwortung bewusst zu sein und endlich zu erkennen, wie brandgefährlich es ist, die Spaltung der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Immer mehr Freiheitliche wie zum Beispiel Andreas Mölzer, Susanne Riess oder die ehemalige FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein sprechen sich mittlerweile gegen die Kickl-Linie aus, weil sie wissen, wie gefährlich diese ist. (Schluss) mb/ls

