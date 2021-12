Die PULS 24 Sonntagsfrage: SPÖ mit 26% vorne, Nehammer-ÖVP mit schwierigem Start und 23%

Die FPÖ kommt auf 20%, die Grünen liegen gleichauf mit den NEOS stabil bei 12%. Alle Ergebnisse heute um 22:20 Uhr auf PULS 24.

Wien (OTS) - In der ersten und exklusiven PULS 24 Sonntagsfrage erreicht die von Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer geführte ÖVP 23 Prozent, was ein Minus von 14,5 Prozent im Vergleich zur Nationalratswahl 2019 bedeutet. Das geht aus einer vom Institut für Demoskopie & Datenanalyse für PULS 24 durchgeführten Online-Umfrage, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, hervor. Auf Platz eins landet die SPÖ mit 26 Prozent (NRW 2019: 21,2%). Die FPÖ legt im Vergleich zum Ergebnis bei der Nationalratswahl 2019 zu und kommt auf 20 Prozent (NRW 2019: 16,2%). Die Grünen verlieren etwas von knapp 14 Prozent auf nun 12 Prozent und liegen damit gleichauf mit den NEOS, die ebenfalls auf 12 Prozent kommen würden (NRW 2019: 8,1%). Ein großer Anteil von 7 Prozent teilt sich auf andere Parteien auf und würde damit die Chance für neue Parteien erhöhen, in den Nationalrat einzuziehen.

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer: „Die SPÖ liegt mit Spitzendkandidatin Rendi-Wagner mit 26 Prozent vorne, im Sommer 2021 hätte die SPÖ davon nur geträumt. Bundeskanzler Nehammer startet bei 23 Prozent mit einer schwer angeschlagenen Partei, aber auch Klubobmann Herbert Kickl und die FPÖ kommt trotz Belakowitsch-Sager auf 20 Prozent. Grüne und NEOS liegen stabil bei 12 Prozent. Das Potential für Rest-Parteien (7%) in Österreich war noch nie so hoch wie heute. Neue Parteien könnten den Sprung in das Parlament schaffen.“

PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner: „Die ÖVP hat nicht nur durch den chaotischen Rücktritt von Sebastian Kurz und dem zweimaligen Kanzlerwechsel an Vertrauen verloren, sondern wird vor allem auch wegen des schlechten Corona-Managements der Regierung in den Umfragen abgestraft. Immerhin 39 Prozent der Befragten glaube aber, dass der neue Kanzler Karl Nehammer für das Amt geeignet ist. Damit hat er deutlich bessere Werte als sein Vorgänger Alexander Schallenberg. Die SPÖ kann sich zwar leicht absetzen und liegt auf Platz 1, angesichts der großen Probleme der ÖVP ist der Vorsprung aber dann doch sehr überschaubar.“

Alle Ergebnisse werden heute um 22:20 Uhr im PULS 24 Newsroom LIVE im Detail analysiert. Zu Gast bei PULS 24 News-Anchor Sabine Loho ist der Meinungsforscher Christoph Haselmayer.

Quelle: IFDD - Institut für Demoskopie und Datenanalyse GmbH, Umfragezeitraum 06.12. bis 09.12.2021, 800 Online-Interviews, repräsentativ für die wahlberechtigte österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, max. Schwankungsbreite ± 3,5%, Umfragezeitraum = Feldzeit.

Sonntagsfrage, Deklarierte n=552, max. Schwankungsbreite ±4,2%. IFDD ist Mitglied im Verband der Marktforscher Österreichs und handelt nach den gültigen Normen und ethischen Grundsätzen von ESOMAR. Laut aktuellen Werten der Statistik Austria nutzen 93% der 16-bis 74-Jährigen das Internet. Die Digitalisierung hat speziell bei älteren Personengruppen aufgrund der Corona-Pandemie zugenommen.

