Kieslich: Stadtstraße ist essentiell für die Wiener Stadtentwicklung

Grüne agieren völlig realitätsfern – In Wien braucht es eine adäquate Straßeninfrastruktur

Wien (OTS) - „Die Wiener Grünen agieren wieder einmal völlig realitätsfern und abgehoben“, so Verkehrssprecher Gemeinderat Wolfgang Kieslich in einer ersten Reaktion angesichts der heutigen Aussagen der Wiener Grünen, wonach auch die Stadtstraße einem sogenannten Klimacheck unterzogen und somit gestoppt werden soll.

Nach der vorläufigen Absage des Lobautunnels, die geradezu einen Schlag ins Gesicht der Wienerinnen und Wiener darstellt, haben die Grünen offensichtlich auch die Stadtstraße in das Visier ihrer völlig verantwortungslosen Verkehrspolitik genommen. Der 22. Wiener Gemeindebezirk zähle zu den am stärksten wachsenden Bezirken Wiens. Dementsprechend muss auch die Infrastruktur mitwachsen und ausgebaut werden. „Mit dem Bau der Stadtstraße würden die betroffenen Gebiete entlastet werden, was mehr als überfällig ist“, so der Verkehrssprecher und abschließend.: „Klar ist, dass eine Millionenstadt wie Wien neben einer Öffi-Infrastruktur auch über eine entsprechende Straßeninfrastruktur verfügen muss. Dass der Wohnbau keine Straßeninfrastruktur benötigen würde, wie von den Grünen behauptet, geht an den individuellen Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger meilenweit vorbei.“

