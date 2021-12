FPÖ - Mahdalik ad Stadtstraße: 60.000 neue Bewohner im 22. Bezirk werden nicht nur mit dem Klappradl unterwegs sein

Grüne lügen sich weiter in den Sack und der Bevölkerung die Hucke voll

Wien (OTS) - „Dass das grüne Tandem Sequenz/Stark nicht zwischen 60.000 Menschen und 60.000 Wohnungen unterscheiden kann, ist schon einmal der erste Patschen. Dass die beiden verkehrsplanerischen Giftmischer seit Wochen verleugnen, dass die Stadtstraße als Projekt der grünen Planungsstadträtinnen Vassilakou und Hebein von diesen durch alle rechtlichen Instanzen getragen wurde, ist dann gleich Patschen Nr. 2. Aus der teuren Donau-City mit Fernsicht und direktem U 1-Anschluss kann man halt leicht g’scheidln, liegen die täglichen Stauhöllen in Aspern, Breitenlee, Essling, Hirschstetten und Stadlau doch bis zu 15 Kilometer außerhalb der Wahrnehmungsgrenze. Beim grünen 1er-Thema ‚Bodenversiegelung‘ verdrängen die Amnesieakrobaten zudem, dass sie rund um die Seestadt mit 8.500 Wohnungen mit der SPÖ zwischen 2010 und 2015 unter anderem die Berresgasse mit 3.000 sowie das Obere Hausfeld mit 3.500 Wohnungen gewidmet haben. Allein am Oberen Hausfeld werden über 110.000 m2 fruchtbarer Ackerboden versiegelt, das haben SPÖ und Grüne noch mit dem unter Korruptionsverdacht stehenden Planungssprecher Chorherr - für den die Unschuldsvermutung ebenso wie die Unmutsverschuldung gilt - sichergestellt. Wer so also viel Dreck am Stecken hat wie die Wiener Grünen, sollte das Maul nicht so weit aufreißen“, mein Mahdalik und fordert von Ludwig, Sima, Gaal & Co. einmal mehr die umgehende Räumung der besetzten Baustellen von den arbeitsscheuen Gestalten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at