Folge vier „Stars & Talente by Leona König”: Hyung-ki Joo trifft Nachwuchskünstlerin Ania Druml

Am 12. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach Heldentenor Andreas Schager, Geigenvirtuosin Lidia Baich und dem Ersten Solotänzer des Wiener Staatsballetts Davide Dato stellt sich nun Pianist, Komponist, Dirigent und Sänger Hyung-ki Joo in den Dienst der Nachwuchsförderung. In der jüngsten Folge der ORF-Reihe „Stars & Talente by Leona König“, in der musikalische Größen von heute aufstrebende Hoffnungsträger von morgen bei ihrem Werdegang unterstützen, trifft der vielseitige Künstler auf die junge Wiener Pianistin Ania Druml. Initiiert und begleitet von Moderatorin Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins für hochbegabte Kinder (IMF) und Begründerin des Förderpreises „Goldene Note“, kommt es zum künstlerischen Austausch von Star und Talent sowie zu einer gemeinsamen musikalischen Darbietung. Die bereits vierte Ausgabe der neuen Staffel des ORF-Nachwuchsformats steht am Sonntag, dem 12. Dezember 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

Zusammenarbeit mit John Malkovich, Billy Joel & Co.

Bei all seinen künstlerischen Begabungen steht für den leidenschaftlichen Humoristen Hyung-ki Joo vor allem der Spaß an der Musik im Vordergrund. Als Teil des erfolgreichen Music-Comedy-Duos Igudesman & Joo, das er mit seinem Freund und Violinisten Aleksey Igudesman bildet, stellt er regelmäßig unter Beweis, dass klassische Musik nicht todernst sein muss. Der gebürtige Brite koreanischer Abstammung lebt zwar seit Jahren in Wien, ist aber auf der ganzen Welt zu Hause. Für „Stars & Talente“ empfängt er Leona König in seiner Wohnung, wo er über seine Arbeit mit Größen wie John Malkovich und Billy Joel sowie das Startup Music Traveller erzählt, weiters über seine Auftritte und den Klavierunterricht, den er auf der ganzen Welt gibt.

Sportlicher Wettkampf auf der Bowlingbahn, Privatkonzert mit Klaviervirtuosen

Die 19-jährige Ania Druml ist für Leona Königs IMF längst keine Unbekannte: seit 2017 wird ihr Talent im Rahmen der „Goldenen Note“ unterstützt, mit der sie damals ausgezeichnet wurde. Ania stammt aus einer Musikerfamilie: ihr Vater ist Sänger, ihre Mutter Pianistin, und auch ihre ältere Schwester Sophie ist eine mittlerweile vielbeschäftigte Violinistin und Pianistin. Die junge Künstlerin spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Klavier und Cello und hat mit beiden Instrumenten schon Auszeichnungen und Preise gewonnen. Leona König trifft Ania Druml in Begleitung ihrer Schwester Sophie zum angeregten Gespräch in Freizeit-Atmosphäre: Gemeinsam besuchen sie die Bowlingbahn im Wiener Prater und lassen ordentlich die Kugeln rollen. Während des sportlichen Wettkampfs erzählt Ania, wie es für sie war, mit Klavier und Cello gleichzeitig ein Tasten- und ein Streichinstrument zu lernen. Thema sind auch ihre Auftritte und bisherigen Erfahrungen mit der „Goldenen Note“ und dem Internationalen Musikverein für hochbegabte Kinder.

Zurück in der Wohnung von Hyung-ki Joo kommt es zum gemeinsamen musikalischen Auftritt mit Ania und Sophie Druml, für den der Klaviervirtuose ein eigenes Stück komponiert hat – humorvolle Einlagen inklusive.

Alle Folgen von „Stars & Talente by Leona König“ sind bis sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek verfügbar bzw. immer montags, am Tag nach der jeweiligen TV-Sendung, als Video-on-Demand via ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) abrufbar.

Zu den Stars der zweiten Staffel von „Stars & Talente“ zählen neben Pianist Hyung-ki Joo auch die Sopranistinnen Daniela Fally und Asmik Grigorian, die Tenöre Andreas Schager, Dmitry Korchak und Vittorio Grigolo, die Violinisten Lidia Baich und Yury Revich sowie Davide Dato. Die teilnehmenden Talente sind alle Finalistinnen und Finalisten bisheriger Ausgaben der „Goldenen Note“. Für Buch und Regie der neuen Staffel – eine Produktion von Stars & Talente Media GmbH in Zusammenarbeit mit TV friends – zeichnet Christian Reichhold verantwortlich.

Weitere Details zum Projekt sind unter presse.orf.at abrufbar.

