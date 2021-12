Ascend verlegt einen Teil der Verbundpro duktion nach Lateinamerika

Houston, (ots/PRNewswire) - Ascend Performance Materials hat Pläne für den Kauf eines Compoundier-Betriebs in San Jose Iturbide in Mexiko angekündigt. Das Unternehmen beabsichtigt, damit seine weltweite Präsenz auszubauen und die Produktionskapazitäten für Hochleistungswerkstoffe zu erweitern.

Der Kaufvertrag umfasst die Vermögenswerte von DM Color Mexicana, einem Joint Venture zwischen Dainichiseika und Mitsubishi Corp. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen.

„Wir investieren nach wie vor in unser Geschäft mit technischen Werkstoffen, und der Schwerpunkt liegt auf regionaler Produktion", erklärte Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend. „Diese Akquisition stärkt unsere Präsenz in Lateinamerika und ermöglicht es uns, unsere erstklassigen Materialien näher an unseren weltweiten Kunden zu produzieren."

Ascend, ein vollständig integrierter Hersteller von langlebigen technischen Materialien, hat seine weltweite Produktionsfläche in den letzten drei Jahren mit vier Akquisitionen ausgebaut.

„Wir sind weiterhin bestrebt, das Wachstum und die Innovation unserer Kunden durch kontinuierliche Investitionen in unsere globale Produktionspräsenz, die Entwicklung neuer Materialien sowie einen verbesserten technischen Service und Support voranzutreiben", erklärte Isaac Khalil, Senior Vice President für Polyamide bei Ascend.

Die Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

