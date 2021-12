Tierschutz Austria versorgt seit Dienstagnacht 190 gerettete Fledermäuse im Tierschutzhaus Vösendorf und bittet um Unterstützung

TierpflegerInnen arbeiten seit Dienstagnacht rund um die Uhr, um das Überleben der kleinen Fledertiere zu sichern.

Wien/Vösendorf (OTS) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden am Wienerberg in einem Hochhaus 190 Fledermäuse gefunden und von mehreren Tierschutzorganisationen gerettet. Aufgrund der besseren Versorgungsmöglichkeiten hat Tierschutz Austria diese zu sich ins Tierschutzhaus in Vösendorf genommen.

Die "großen Abendsegler" kommen ursprünglich aus Russland zum Überwintern nach Österreich. In ihrem Winterdomizil angekommen, haben sie sich jedoch einen Schlafplatz ausgesucht, aus dem sie selbstständig nicht mehr herauskamen. Daher mussten die dehydrierten und hungernden Tiere schnell gerettet und gepflegt werden. Einige waren leider bereits tot.

190 der Tiere wurden gemeinsam mit anderen Organisationen erstversorgt und ins Tierschutzhaus in Vösendorf gebracht, wo sie nun rund um die Uhr von unseren PflegerInnen versorgt und gefüttert werden müssen.

Um diesen Aufwand zu veranschaulichen:

Aufgrund der aufwändigen Prozedur können vier PflegerInnen in fünf Stunden gut 71 Fledermäuse füttern. Zur Fütterung braucht es einerseits Insekten, die von Hand von unseren Pflegerinnen entnommen und verfüttert werden. Zum anderen braucht es spezielle Kühlschränke, wo Fledermäuse überwintern können. Die "großen Abendsegler" kommen nämlich befruchtet aus Russland nach Österreich. Wenn die Fledermäuse nun nicht schlafen, entwickelt sich die Eizelle weiter und die Jungtiere kämen bei uns zur Welt. Um dies zu verhindern, müssen die Tiere am Montag wieder eingewintert werden, damit die Fledermäuse wieder in den Winterschlaf gehen können. Die für die Tiere benötigen Kühlschränke verursachen ca. 3.000 Euro an Kosten, die wir in unseren jährlichen Ausgaben nicht eingeplant hatten.

Tierschutz Austria bittet daher um Unterstützung:

Bilder und Videos können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

