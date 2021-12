Lotto: Jackpot mit 1,4 Mio. Euro am Sonntag

Solo-Joker mit rund 182.000 Euro in Niederösterreich

Wien (OTS) - Während Frau Holle sich von ihrer großzügigen Seite zeigt, präsentiert sich Fortuna derzeit wieder ein bisschen knausriger. So gab es am Mittwoch keinen Sechser, wodurch am dritten Adventsonntag ein Lotto Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro zur Ausspielung gelangt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Mittwoch vier Gewinner bzw. Gewinnerinnen. Zwei Gewinne wurden in Niederösterreich ebenso per Quicktipp erzielt, wie einer in Vorarlberg. Dafür gibt es jeweils ein Honorar von rund 21.400 Euro. Der vierte Fünfer mit Zusatzzahl geht auf das Konto eines win2day Users, der auf das System 0/07 setzte und damit dank Zusatzgewinne mehr als 23.300 Euro gewinnen konnte.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus rollte eine Sechser-Kombination aus dem Trichter, die auf keinem Wettschein angekreuzt war. Somit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch 33 Gewinner jeweils mehr als 7.600 Euro erhielten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Als sehr verlässlich, was Gewinne betrifft, erweist sich die neue Joker Ziehungstrommel. Auch bei ihrem vierten Einsatz durfte wieder jemand über einen Gewinn im ersten Rang jubeln. Ein in Niederösterreich gespielter Lottoschein trug als einziger die richtige Joker Zahl und auch das Kreuzchen beim „Ja“. Dies macht unterm Strich einen Gewinn von rund 182.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. Dezember 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 622.384,11 – 1,4 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 21.394,40 80 Fünfer zu je EUR 1.166,90 182 Vierer+ZZ zu je EUR 153,80 3.325 Vierer zu je EUR 46,70 4.207 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 53.905 Dreier zu je EUR 5,20 153.442 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 12 20 24 36 38 Zusatzzahl 44

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. Dezember 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 33 Fünfer zu je EUR 7.644,60 1.782 Vierer zu je EUR 23,90 30.588 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 20 23 38 40 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 8. Dezember 2021

1 Joker EUR 181.891,00 8 mal EUR 8.800,00 103 mal EUR 880,00 924 mal EUR 88,00 8.886 mal EUR 8,00 91.794 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 9 9 0 8 7

