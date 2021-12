VillaCircle erweitert Plattform für Ferienhaus Co-Ownership in Österreich (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Unternehmen startet mit Traumimmobilien zum anteiligen Kauf in Kitzbühel und schließt dafür eine Partnerschaft mit dem ortsansässigen Makler Cum Laude Immobilia

VillaCircle, die Plattform für Miteigentum von Ferienhäusern in Europa, baut sein Angebot in Österreich aus und bietet dort Ferienimmobilien zum anteiligen Kauf an, die mit dem Rundum-Service vor Ort einen sorgenfreien Aufenthalt garantieren. Zum Start bietet VillaCircle Traumvillen mit dem erfahrenen Makler Cum Laude aus Kitzbühel an.

"Wir freuen uns sehr, unser VillaCircle-Angebot im Herzen Tirols anzubieten. Speziell die Destination Kitzbühel begeistert mit alpinem Lebensgefühl an 365 Tagen im Jahr. Inmitten der Kitzbüheler Berge lassen sich Sommer wie Winter unvergessliche Tage verbringen", schwärmt Roland Schaber, Co-CEO und einer der beiden Gründer von VillaCircle. "Die Alpenregion ist schon lange ein begehrtes Traumziel für Käufer, aber die hohen Immobilienpreise und die seltene Zweitwohnsitzwidmung haben viele Interessierte abgeschreckt. Mit VillaCircle gibt es eine neue Form des Co-Ownership, bei der sich eine kleine Gruppe von bis zu acht Miteigentümern ihr Traumhaus als zweites Zuhause teilt und von sämtlichen Vorteilen einer eigenen Immobilie in Österreich profitiert. So kommen mehr Käufer in den Genuss der wenigen legalen Objekten mit Zweitwohnsitzwidmung und gleichzeitig gewinnt die Region durch eine nachhaltigere Nutzung mit weniger Leerstand und kalten Betten."

VillaCircle arbeitet mit interessierten Immobilienmaklern in den Regionen zusammen, in denen das Unternehmen tätig ist. In Kitzbühel ist Cum Laude Immobilia der neueste Partner von VillaCircle, ein Makler aus Leidenschaft, der vom Penthouse zum Landhaus oder Luxuschalet, das richtige Traumobjekt sucht und findet.

"Das VillaCircle-Konzept überzeugt von Anfang an, die Idee mehr Menschen den Traum eines zweiten Zuhauses zu ermöglichen ist so innovativ wie nachhaltig. Die bisherige Zusammenarbeit mit dem VillaCircle-Team erfrischend und spannend - zudem geht das Engagement weit über das übliche Maß hinaus", sagt Markus Thanner, Real Estate Trustee bei Cum Laude Immobilia.

Das erste gemeinsame Projekt ist ein prächtiges Sonnen-Chalet in den Kitzbüheler Alpen, das mit seinem umlaufenden Balkon zu jeder Jahreszeit für einen atemberaubenden Ausblick sorgt. Sowohl der Kaufpreis als auch die laufenden Kosten werden unter den Miteigentümern aufgeteilt, wodurch sie im Gegensatz zum Alleineigentum deutlich geringer ausfallen. Zudem kümmert sich VillaCircle um die Instandhaltung des Hauses und bietet verschiedene Services vor Ort an.

Über VillaCircle

VillaCircle ermöglicht durch Managed Co-Ownership einer breiteren Zielgruppe den Traum von der eigenen Ferienimmobilie. Käufer können über die Plattform ihre Traumvilla in den beliebtesten Urlaubsregionen Europas anteilig erwerben. Hausverwaltung und Service vor Ort garantieren den sorgenfreien Genuss und die Nutzung der eigenen Ferienimmobilie.

Der Käufer erwirbt den von ihm gewünschten Anteil - z.B. ein Viertel des Hauses, was ihm Zugang zum Haus für drei Monate des Jahres garantiert. VillaCircle übernimmt alle rechtlichen und administrativen Aspekte rund um den Kauf, sowie die anschließende Organisation der Verwaltung, die besonders bei Auslandsimmobilien mitunter eine Hürde darstellen. Das Managed Co-Ownership-Modell steigert das Urlaubsfeeling vor Ort durch zusätzliche Services (Reinigung, Instandhaltung, allgemeine Verwaltungsaufgaben u.v.m.), verbessert die Umweltbilanz der Immobilien, indem diese auch ohne Vermietung an Dritte deutlich besser ausgelastet werden, und bietet den Erwerbern auch in wirtschaftlicher Hinsicht interessante Perspektiven. Die Buchung erfolgt durch die intuitive und leicht zu bedienende App. Mehr Infos finden Sie unter https://villacircle.com . Folgen Sie uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn.

