Stellenmarkt trotz neuerlichem Lockdown ungebremst

Trotz Lockdown geht der Jobboom weiter. Im Tourismus wird seit Wochen kräftig nach Personal für die Wintersaison gesucht. Sehr hoher Bedarf auch an medizinischem Personal.

Wir beobachten eine nachhaltige Veränderung des Arbeitsmarktes, die irreversibel ist. Statt Arbeitslosigkeit wird es künftig eine ‚Arbeiterlosigkeit‘ geben Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich

Bis zu 78% mehr Tourismus-Jobs in einzelnen Bundesländern

November nach September stärkster Monat bei Stellenausschreibungen

25% mehr Pflegefachkräfte gesucht, als zu den Spitzen der Pandemie im Vorjahr

Während die Schließungen im Frühjahr sowie im Winter 2020 den Stellenmarkt deutlich negativ beeinflussten, bleiben die Stellenausschreibungen der Unternehmen diesmal davon nahezu unberührt. In der letzten Novemberwoche wurden sogar deutlich mehr Stellen als am Monatsanfang veröffentlicht, zeigt die StepStone-Analyse der Stellenanzeigen in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen in Österreich der vergangenen drei Monate.

November ist zweitstärkster Monat im Jahr 2021

Der Stellenmarkt ist von den exponentiell steigenden Neuinfektionen nicht betroffen – im Gegenteil: Im November 2021 wurden insgesamt mehr als 65.700 Stellenanzeigen veröffentlicht. Besonders in der letzten Novemberwoche wurden mit 26 Prozent die meisten Anzeigen des Monats veröffentlicht. Nach dem September wurden somit die zweitmeisten Anzeigen des Jahres inseriert und es wurden insgesamt 49 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als im Vorjahr. Einzig: In der ersten Dezemberwoche wurden knapp 3.000 Stellenanzeigen weniger als eine Woche zuvor veröffentlicht – hier macht sich ein leichter Rückgang bemerkbar.

Trend: Mehr Jobs als passende Bewerber*innen

Bereits seit Mai 2021 erholte sich der Stellenmarkt weitgehend und das Niveau von 2019 wurde erstmals wieder erreicht, seither boomt der Jobmarkt, Mitarbeiter*innen fehlen vielfach und immer mehr Branchen haben Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen. „ Wir beobachten eine nachhaltige Veränderung des Arbeitsmarktes, die irreversibel ist. Statt Arbeitslosigkeit wird es künftig eine ‚Arbeiterlosigkeit‘ geben “, betont Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich eine Entwicklung, der sich die Wirtschaft künftig wird stellen müssen.

100 Stellenanzeigen mehr für Ärztinnen und Ärzte

Während in fast allen Berufsgruppen die Nachfrage nach Fachkräften zu Beginn der Pandemie drastisch sank und sich nur langsam erholte, wurden Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich in den letzten zwei Jahren händeringend gesucht. Mit wieder steigenden Infektionszahlen und erneut zunehmenden Überlastungen in Klinken ist die Nachfrage jetzt wieder stark gestiegen. Im November wurden 321 Stellenanzeigen für Ärzte veröffentlicht, 40 Anzeigen mehr als im Vormonat und über 100 Anzeigen mehr als im November 2020. Allgemeinmediziner*innen und Hausärzt*innen sind das gefragteste Profil (45 Stellenanzeigen), gefolgt von Ärzt*innen aus dem Bereich innere Medizin mit 31 Anzeigen. Auch die Nachfrage nach Pflegepersonal und Arzthelfer*innen ist nochmals gestiegen: Im November haben 421 Firmen insgesamt 1.231 Stellenanzeigen ausgeschrieben, das entspricht 25 Prozent mehr Stellen als im Vorjahresmonat.



Die meisten Stellenanzeigen für technische Fachkräfte



Trotz Pandemie ebenfalls stark gefragt: Im Ranking der Berufsbereiche belegen die technischen Berufe nach absoluten Zahlen den ersten Platz. Im November wurden mehr als 10.000 Stellenanzeigen für Elektriker*innen, Ingenieur*innen und Mechatroniker*innen ausgeschrieben. Den zweiten Platz belegen Stellenanzeigen aus dem Bereich Bauwesen und Handwerk. Der Bauboom hält trotz angespannter Corona-Lage weiterhin an.

Im Bundesländervergleich hat Wien (15.800 Anzeigen) die Nase vorne, gefolgt von Oberösterreich (13.100 Anzeigen) und der Steiermark (9.300 Anzeigen).

Tourismus: Ausschreibungen für die Wintersaison in vollem Gange



Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich in Tirol der größte Stellenanstieg zum Vorjahresmonat November (+78 Prozent). Fast jede dritte Stelle richtete sich an das Hotel- und Gastgewerbe. In ganz Österreich wurden knapp 7.000 Stellenanzeigen von 1.900 Unternehmen in diesem Bereich veröffentlicht und belegen damit den vierten Platz im Ranking der gefragtesten Berufsgruppen. In den vergangenen sechs Monaten hat die Nachfrage deutlich zugenommen, der erneute Lockdown hat auch hier bisher wenig Auswirkung gezeigt. Seit Lockdown-Beginn wurden rund 3.000 Stellen für das Gastgewerbe für die anstehende Wintersaison ausgeschrieben, das entspricht jeder zehnten Anzeige.

Für die vorliegende Erhebung haben die Personalmarktforscher von index Research im Auftrag von StepStone in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen Stellenanzeigen in ganz Österreich in Q3 2019, Q2 2020 und Q3 2021 ausgewertet. index Research ist ein Service der index Internet und Mediaforschung GmbH.

