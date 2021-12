“BE Deutsche Hospitality”: Exklusiv für Hotelpartner, Franchisenehmer und Investoren (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Hospitality bietet neue Servicelösungen und ein transparentes Fee-Model

Die Deutsche Hospitality baut ihr Angebot für Hotelpartner und Investoren in den Bereichen Franchise, Management und Pacht massiv aus. Das neue Partnerprogramm “BE Deutsche Hospitality” sendet klare Impulse an die Branche: Mit dem richtigen Verbündeten bietet die Hotelbranche weiterhin große Potenziale für erfolgreiche Investments. Die Deutsche Hospitality hat dafür ein neues Service-Angebot mit vielen digitalen Lösungen geschnürt, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Hotelpartner und gebündelt in einem Rundum-Sorglos-Paket.

„Unser Partnerprogramm ‚BE Deutsche Hospitality‘ ist für Hoteliers, Hotelbetreiber, Investoren und Einzelunternehmen in der Hospitality-Branche eine attraktive Chance, Teil unseres Markenportfolios zu werden und gemeinsam mit uns zu wachsen“, sagt Marcus Bernhardt, CEO, Deutsche Hospitality. Mit dem neuen Partnerprogramm implementieren wir ein neues kundenorientiertes Angebot für alle Vertragsarten. Ein Schwerpunkt sind dabei die zukünftigen Franchisenehmer, denen wir kurzfristige Integrationsmöglichkeiten in unser Netzwerk bieten.“

„Das Programm beinhaltet gut kalkulierbare Strukturen und Business-Lösungen aus einer Hand von Sales, Marketing und Kommunikation über IT und Digital Commerce bis zu Operations, Einkauf, Human Resources und Controlling. Insbesondere bei digitalen Lösungen bietet die Deutsche Hospitality mit neuen Technologien Vorteile für Partner und Franchisenehmer“, ergänzt Kai H. Gehrmann, Vice President Franchise, Deutsche Hospitality. Vom Check-in per App über E-Housekeeping bis zum digitalen Backoffice garantiert eine Vielzahl smarter Anwendungen einen effizienten Betrieb und eine digitale Customer Journey.

Partner profitieren mit „BE Deutsche Hospitality“ also von innovativen digitalen Lösungen, etablierten Vertriebsstrukturen in internationalen Märkten und der Bekanntheit und Kundenzufriedenheit erfolgreicher Hotelmarken. Dieses Leistungspaket bietet die Deutsche Hospitality mit den drei Säulen Core Services, Booking Services und ergänzenden Selective Service-Optionen für alle Hotelsegmente von Luxury bis Economy an. Mit den Selective Services können Partner zielgerichtet und kosteneffizient die ausgewählten Leistungen nutzen, die sie benötigen. Die Services des Partnerprogramms stehen Partnern als Komplettpaket sowie auch als modulare Lösung zur Verfügung. Zusätzlich profitieren die Partner von dem wachsenden und markenübergreifenden Loyalty-Programm H Rewards mit attraktiven Konditionen für Partner sowie im Bonusbereich für Gäste.

Mit dem neuen Partnerprogramm „BE Deutsche Hospitality“ wird ein besonders transparentes Fee-Modell gelauncht, das aus drei Bausteinen besteht. Die umsatzbezogene Core-Fee fällt für die Nutzung der Marke und die damit verbundenen Standardservices für Vermarktung und Betrieb des Hotels der jeweiligen Hotelmarken an. Die Booking-Fee fällt nur an, wenn Buchungen generiert werden und auch mit den Selective Services bezahlen Partner nur die Leistungen, die sie wirklich nutzen.

Mit acht außergewöhnlichen Marken unter einem Dach bildet die in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Hospitality alle relevanten Hotelsegmente ab: Luxury-Lifestyle (Steigenberger Icons und Steigenberger Porsche Design Hotels), Upscale (Steigenberger Hotels & Resorts, House of Beats und Jaz in the City), Midscale (MAXX by Deutsche Hospitality und IntercityHotel) sowie Economy (Zleep Hotels). Das Unternehmen blickt auf eine lange Tradition der Gastfreundschaft zurück und steht für Werte, wie Vision, Leidenschaft und Weltoffenheit.

Vision, Leidenschaft, Weltoffenheit: Die Deutsche Hospitality steht für Gastfreundschaft in Perfektion. Tradition und Zukunftsorientierung treffen in einem einzigartigen Portfolio von acht Marken in über 160 Hotels weltweit aufeinander. „Celebrating luxurious simplicity“: Steigenberger Icons sind außergewöhnliche Luxus-Hotels, die historische Einzigartigkeit mit modernen Konzepten vereinen. Die Marke Steigenberger Porsche Design Hotels setzt innovative Impulse im Luxury-Lifestyle-Segment. Im Bereich Upscale stehen die Steigenberger Hotels & Resorts für höchste Gastfreundschaft auf drei Kontinenten. Die Lifestyle-Hotels von Jaz in the City geben den Takt im Upscale-Segment vor. House of Beats verknüpft die Leidenschaft für Hotellerie mit der Faszination für Lifestyle, Fashion und Musik. Mitten im Herzen der Destinationen ist IntercityHotel die Heimat für Komfort und Mobilität im Midscale-Segment. Ebenfalls im Midscale-Segment positioniert ist MAXX by Deutsche Hospitality, die charismatische Conversion-Brand. Smart verknüpft Zleep Hotels im Economy-Bereich Design und Funktionalität. All diese Marken eint H-Rewards, das Loyalty-Programm der Deutschen Hospitality mit Vorteilen schon ab der ersten Buchung. Die Vision ist klar: Gemeinsam mit dem Shareholder Huazhu steigt die Deutsche Hospitality zu den führenden europäischen Hotelgesellschaften auf.

