Dreiland zu Weihnachten: Haushaltsgeräte von 10. bis 16. Dezember versandkostenfrei bestellen.

Wien (OTS) -

Gratis-Zustellung österreichweit (Ersparnis von 59 Euro Speditionsgebühr).

Geschirrspüler, Mikrowelle, Heimtrainer und mehr zum Spezialpreis.

Verlängertes Rückgaberecht bis 31. Jänner 2022.

Österreichischer Online-Shop mit Trusted Shops Gütesiegel.

Der im Oktober stark erweiterte österreichische Onlineshop dreiland.at bietet neben TV, Computer, IT und hochwertiger Refurbished Ware auch Waschmaschinen, Geschirrspüler und Sportartikel. In der Woche vom 10. bis 16. Dezember 2021 übernimmt Dreiland bei Haushaltsgeräten die Versandkosten. Kunden, die Geschirrspüler und Co bis 16. Dezember auf dreiland.at bestellen, erhalten die Bestellung innerhalb weniger Tage österreichweit zugestellt und sparen 59 Euro Speditionskosten. Zur Adventzeit verlängert Dreiland außerdem das Rückgaberecht bis 31. Jänner 2022.

Heimtrainer, Mikrowellen und Boomboxen zum Spezialpreis

Neben attraktiven Schnäppchen in sämtlichen Kategorien richtet Dreiland ab 10. Dezember seinen Fokus auf Haushaltsgeräte. Ob Side-by-Side Kühl Gefrierkombination und Waschtrockner von Gorenje oder Samsung Waschmaschine, in der Woche vom 10. bis 16. Dezember zahlt es sich aus, auf dreiland.at einzukaufen.



Ein paar Geschenkideen:

- Schwinn Heimtrainer 510U um 429 Euro (minus 21%)

- Kabelloser Logitech Ultimate Ear Wonderboom 2 Bluetooth-Lautsprecher um 59,99 Euro (minus 25%)

- Integrierbarer Gorenje Geschirrspüler GI641D60 um 508 Euro (minus 22%)

- Samsung Mikrowelle mit Grill/ Heißluft MC28H5015CS um 149,90 Euro (minus 21%)



Verlängertes Rückgaberecht bis 31. Jänner 2022

Da das Dreiland-Sortiment in Österreich lagert, erfolgt die Auslieferung zeitnah, solange der Vorrat reicht. Dreiland-Kunden haben die Wahl, ob sie per Sofortüberweisung, Kreditkarte und PayPal bezahlen oder ihren Kauf über Klarna auf Rechnung oder in Raten tätigen wollen. Da alle zu Weihnachten genug um die Ohren haben, verlängert Dreiland für alle heimischen Online-Käufer die Rückgabe-Frist bis 31. Jänner 2022. Mehr auf www.dreiland.at





Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf www.drei.at

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse