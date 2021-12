Neuer „Kabarettgipfel“ mit Eckel, Sarsam, Schreiner, Schwarzmann, Mittermeier und Ohne Rolf

Außerdem: Neues von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“ am 10. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Volles Programm für die Lachmuskeln bietet der Freitagabend in ORF 1 mit neuen Ausgaben von „Kabarettgipfel“, „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“! Den Auftakt macht am Freitag, dem 10. Dezember 2021, um 20.15 Uhr der erste Teil des zehnten „Kabarettgipfel“-Treffens. Mit dabei sind diesmal Klaus Eckel, Omar Sarsam und Clemens Maria Schreiner, Martina Schwarzmann, Michael Mittermeier und erstmals das Schweizer Duo „Ohne Rolf“. „Stadt, Land, Fluss“ lautet in dieser Ausgabe das Motto, für die musikalische Begleitung sorgt wieder „KGB – Die Kabarettgipfelband“. Gleich danach, um 21.20 Uhr, sind Sigrid Hauser, Gerald Votava und Viktor Gernot gefragt, um „Fakt oder Fake“ zu erkennen – Clemens Maria Schreiner konfrontiert sie in einer neuen Folge des ORF-1-Erfolgsformats mit skurrilen Tatsachen und Täuschungen. Und in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 22.20 Uhr feiern Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, Hosea Ratschiller, Florian Scheuba und Patrizia Wunderl den Advent und rätseln u. a. über die „Luftschmierung“.

„Kabarettgipfel“ mit Eckel, Sarsam, Schreiner, Schwarzmann, Mittermeier und „Ohne Rolf“ um 20.15 Uhr

„Stadt, Land, Fluss“ heißt das Überthema des aktuellen Kabarettgipfels. Warum wollen so viele von der Stadt aufs Land ziehen? Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Umgebung? Pointierte Überlegungen dazu liefern aus Österreich Klaus Eckel, Omar Sarsam und Clemens Maria Schreiner, aus Deutschland Martina Schwarzmann und Michael Mittermeier und aus der Schweiz das Duo „Ohne Rolf“.

Nächster „Kabarettgipfel“ am 21. und 22. März 2022 in der Wiener Stadthalle: Thomas Stipsits, Andreas Vitásek, Alex Kristan, Gery Seidl und Lizzy Aumeier sind die Protagonistinnen und Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle, das wieder mit Saalpublikum stattfinden soll. Karten dafür sind ab sofort unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wien-ticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

„Fakt oder Fake“ mit Hauser, Votava und Gernot um 21.20 Uhr

In einer neuen Folge gilt es wieder Fakten von Fakes zu unterscheiden. Clemens Maria Schreiner konfrontiert in dieser Folge Sigrid Hauser, Gerald Votava und Viktor Gernot mit skurrilen Tatsachen und Täuschungen: Können Seifenblasen zu brennen beginnen? Hat ein Klippenspringer nach dem Eintauchen wirklich einen Hai vor der Kamera? Ist das Fingerknacken so schädlich, wie man behauptet?

Bevor es ab 14.Jänner 2022 mit brandneuen Folgen weitergeht, präsentiert Clemens Maria Schreiner am Freitag, dem 17. Dezember, um 21.20 Uhr im „Fakt oder Fake – Best of“ das Beste noch nicht Gesehene aus der vergangenen Staffel.

„Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Beimpold, Ratschiller, Scheuba und Wunderl um 22.20 Uhr

Passend zum Sendungsthema stellt Oliver Baier gleich die erste Frage:

„Warum werden bestimmte LKW auch Adventkalender genannt?“. Über diese und andere vorweihnachtliche Fragen grübeln diesmal Andreas Vitásek, Ulrike Beimpold, Hosea Ratschiller, Florian Scheuba und Patrizia Wunderl. Die Promifrage kommt von einem Mann, dessen satirische Schlagzeilen von der Realität gelegentlich überholt werden:

„Tagespresse“-Kopf Fritz Jergitsch. Er möchte wissen, was man unter einer „Luftschmierung“ versteht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at