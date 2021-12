Alfred Haberpointner - Werke 2000–2021

Neue Sonderausstellung im Salzburg Museum Neue Residenz

Martin Hochleitner, Direktor Salzburg Museum



Peter Husty, Kurator der Ausstellung Salzburg Museum



Alfred Haberpointner, Künstler



Der 1996 in Ebenau geborene Bildhauer Alfred Haberpointner steht im Fokus der Präsentation in der Kunsthalle. Neben Materialien wie Stahl, Blei oder Glas ist vor allem das Holz der Werkstoff, der Haberpointners künstlerisches Schaffen bestimmt. Dabei legt er großen Wert auf die Oberflächenbeschaffenheit: Gehackt, geschlagen, mit Metall überzogen entstehen neue Texturen, ein Rhythmus oder eine Intensivierung der Form. Die Form des Kopfes zieht sich durch alle Werkperioden und über alle verwendeten Materialien hin und taucht fast in einer seriellen Inszenierung immer wieder auf.



Die Ausstellung zeigt Kopfserien quer durch die letzten 21 Jahre, großformatige Wandarbeiten in Holz und Papier sowie auch installative Gruppen, von denen der jüngste sich mit dem Arbeitswerkzeug Axt auseinandersetzt.



Neue Sonderausstellung - Alfred Haberpointner

Datum: 14.12.2021, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Salzburg Museum Neue Residenz

Mozartplatz 1, 5020 Salzburg Salzburg, Österreich

