EANS-News: Veränderung bei Investor Relations von Wienerberger

Wien - Elisabeth Falkner, die Wienerberger seit Februar dieses Jahres als Head of Investor Relations im Dialog mit den Stakeholdern des Kapitalmarktes unterstützt hat, verlässt das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen.

Elisabeth Falkner, die 2019 zu Wienerberger gestoßen ist, hat in diesem herausfordernden Jahr einen wesentlichen Beitrag in der Kapitalmarktkommunikation der Wienerberger Gruppe geleistet. Wir sprechen Elisabeth Falkner unsere Wertschätzung und den Dank des Unternehmens für ihren Einsatz und ihre Leistungen aus und wünschen ihr für die Zukunft persönlich und beruflich alles Gute.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. EUR.

