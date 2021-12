ORF-Premiere für „Alle Nadeln an der Tanne“ am 11. Dezember in ORF 2

Anna Loos, Simon Schwarz und Marcus Mittermeier erleben eine turbulente Vorweihnachtszeit

Wien (OTS) - Das gut organisierte Familienleben von Maria (Anna Loos), Kurt (Simon Schwarz) und ihren Kindern ist in Alltagsroutine erstarrt. Jeder Tag gleicht dem anderen, bis unvorhergesehener Besuch eintrifft. Denn der Überraschungsgast hat in der ORF-Premiere am Samstag, dem 11. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 scheinbar nicht mehr „Alle Nadeln an der Tanne“ und sorgt damit für einige Turbulenzen kurz vor dem Weihnachtsfest. Die österreichische Regisseurin Mirjam Unger inszenierte den mit schwarzem Humor gespickten Weihnachtsfilm nach einem Drehbuch der Erfolgsautoren Uli Brée und Rupert Henning. In weiteren Rollen sind neben Anna Loos, Simon Schwarz und Marcus Mittermeier u. a. Leo Bilicky und Jana Münster zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Mann, Haus, zwei Kinder – eigentlich erfüllt Vollzeitmutter Maria (Anna Loos) alle klassischen Voraussetzungen für ein erfolgreiches und zufriedenes Vorstadtleben. Doch Stolz auf das Erreichte sieht anders aus. Aus Marias Ehe mit Kurt (Simon Schwarz) ist die Luft raus, ihr Sohn Felix (Leo Bilicky) geniert sich für seine streitenden Eltern und Tochter Emily (Jana Münster) will sich ins ferne Indien absetzen, um die Welt zu retten. Eingefahrene Verhaltensmuster zerstören jeden Familiensinn. Da kehrt Marias verschollener Bruder Moritz (Marcus Mittermeier) zurück in ihr Leben und sorgt wider Willen für frischen Wind.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at