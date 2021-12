„Bewusst gesund“: Neue Corona-Impfstoffe – wie sich ein Totimpfstoff von den mRNA- und Vektor-Impfstoffen unterscheidet

Am 11. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 11. Dezember 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Neue Corona-Impfstoffe

Viele Menschen warten aktuell auf eine Alternative zu den mRNA- und Vektorimpfstoffen, die gegen das Coronavirus schützen. Mit dem Impfstoff Novavax steht nun der erste Totimpfstoff vor der Zulassung in der EU. Wie sich ein Totimpfstoff von den mRNA- und Vektor-Impfstoffen unterscheidet, wie gut die neue Impfung schützt und wann eine Anpassung der Impfstoffe durch die zahlreichen Mutationen notwendig wird, berichtet „Bewusst gesund“.

Belastung – Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule

Sind die Schmerzen im Nacken bloß Verspannungen oder ist es vielleicht doch ein Bandscheibenvorfall? Häufig lässt sich das nur schwer unterscheiden. Laut medizinischen Studien kommen zehn Prozent aller Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule vor. Alterserscheinungen und Belastungen strapazieren das Gewebe. Und während viele versuchen, sich zu schonen oder ihre Bewegungen einschränken, könnte das die Situation noch einmal verschlimmern. Viel zu oft verbringt man seinen Alltag in einer sitzenden Position und belastet den Körper dadurch sehr einseitig. Bewegung – ob aktiv oder passiv – soll Patientinnen und Patienten von Schmerzen befreien. Für die richtige Behandlung ist aber zunächst zu klären, womit man es zu tun hat – Verspannung oder Bandscheibenvorfall. Gestaltung:

Larissa Putz.

Restless-Legs-Syndrom

Ein unangenehmes Stechen, Zucken oder Kribbeln in Beinen, das vor allem abends gepaart mit einem unerklärlichen Bewegungsdrang auftritt – die Symptome sind auch der Namensgeber für die neurologische Erkrankung „Restless Legs Syndrom“. In vielen Fällen dauert es länger, bis die Beschwerden richtig zugeordnet werden können. Über die Ursachen und Möglichkeit der Therapie informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Schmerzfrei – neue OP bei eingewachsenem Zehennagel

Ein eingewachsener Zehennagel klingt nach einer Kleinigkeit, engt aber die Bewegungsfreiheit ein und heilt nur schwer. Auch Alice Prinz litt jahrelang unter solchen Problemen. Die Krankenschwester hatte ständig Schmerzen beim Sport, zudem war der Schuhkauf eine Herausforderung. Als konservative Maßnahmen nicht mehr halfen, unterzog sich die Oberösterreicherin einer Operation. Die sogenannte Nagelkeilexzision war früher ein aufwendiger und schmerzhafter chirurgischer Eingriff. An der ersten Ambulanz für Haare und Nägel am Ordensklinikum in Linz wird seit Kurzem eine schonendere Technik eingesetzt. Sie ermöglicht nicht nur eine rasche Heilung, sondern sorgt auch für dauerhafte Schmerzfreiheit. Gestaltung: Silke Tabernik.

Nattō – das Beste aus der Sojabohne

Die Japaner/innen sind verrückt danach und essen es schon zum Frühstück und oft auch noch vor dem Schlafengehen. Die Rede ist von Nattō. Die japanische Nationalspeise ist für den heimischen Schnitzelgaumen einigermaßen gewöhnungsbedürftig, hat dafür jede Menge gesundheitlich positiver Wirkungen. Die schleimige, stark nach Umami schmeckende Speise enthält eine ganze Reihe von Vitaminen und anderen Nährstoffen, die nicht nur die Knochendichte stärken und dem Alterungsprozess entgegenwirken, sondern auch Bakterien und Viren abtöten können. In Japan wurden dazu schon zahlreiche medizinische Studien gemacht. Nattō muss nicht mehr aus Japan importiert werden, seit Kurzem wird es auch in Österreich hergestellt. Gestaltung:

Christian Kugler.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at