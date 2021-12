Rittisberg errichtet neue Kombibahn

Neu ab Winter 2022/23

Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen fünfzig Jahre zurück, in denen sich der Rittisberg zu einem beliebten Familienausflugsziel entwickelt hat und sowohl im Winter als auch im Sommer punkten kann. In die kommenden fünfzig Jahre wollen wir mit einer großen Investition starten. Durch die neue Seilbahn werden wir nicht nur die Qualität der Beförderung erhöhen, sondern auch neue Angebote schaffen Manfred Engelhardt, Rittisbahn-Betreiber 1/4

Diese Sportarten haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen , weshalb wir ein dementsprechendes Angebot schaffen wollen Manfred Engelhardt, Rittisbahn-Betreiber 2/4

Schon in den vergangenen Jahren haben wir unser Angebot Schritt für Schritt auf Familien abgestimmt. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft beschreiten und freuen uns darauf, mit neuen Highlights begeistern zu können Manfred Engelhardt, Rittisbahn-Betreiber 3/4

Diese neue Infrastruktur wird den Tourismus in ganz Schladming-Dachstein stärken. Nicht nur der Rittisberg, auch die Beherberger und Gastronomiebetriebe werden von dieser Investition profitieren Manfred Engelhardt, Rittisbahn-Betreiber 4/4

Ramsau am Dachstein (OTS) - Ganze acht Millionen Euro fließen in die neue Beförderungseinrichtung aus Gondeln und Sesseln. Eröffnet wird die Kombibahn am Rittisberg zu Beginn der Wintersaison 2022/2023.

Pünktlich zur Begehung des 50-jährigen Jubiläums wird eine Großinvestition am Rittisberg getätigt: Eine Kombibahn aus Sesseln und Gondeln. Die neue Beförderungsanlage „TMX 6-10 Rittisberg“ soll die Vierer-Sesselbahn, die zur Bergstation neben dem Rittisstadl führt, schon bald ersetzen. Die Bauarbeiten starten im kommenden Frühjahr. Schon zum Saisonstart 2022/2023 soll die neue Bahn in Betrieb gehen. Ganze acht Millionen Euro fließen in die neue Beförderungsanlage. „ Mit Stolz blicken wir auf die vergangenen fünfzig Jahre zurück, in denen sich der Rittisberg zu einem beliebten Familienausflugsziel entwickelt hat und sowohl im Winter als auch im Sommer punkten kann. In die kommenden fünfzig Jahre wollen wir mit einer großen Investition starten. Durch die neue Seilbahn werden wir nicht nur die Qualität der Beförderung erhöhen, sondern auch neue Angebote schaffen “, sagt Rittisbahn-Betreiber Manfred Engelhardt. Für ihn ist die neue Kombibahn ein wichtiger Schritt, um den Erlebnisberg in die Zukunft zu führen. Schließlich soll die künftige Beförderungsanlage nicht nur Skifahrer bequem auf den Berg bringen.

Neue Winterangebote schaffen

Speziell in den Bereichen Langlaufen, Winter- und Schneeschuhwandern sieht Engelhardt neues Potenzial für den Erlebnisberg: „ Diese Sportarten haben in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen, weshalb wir ein dementsprechendes Angebot schaffen wollen .“ Durch die Kombination aus Gondeln und Sesseln bietet die neue Bahn die dafür nötige Flexibilität in der Aufstiegshilfe. Zu den Profiteuren zählen auch die Gastronomiebetriebe. Durch die neue Bahn wird jede Hütte am Rittisberg erstmals auch für Langläufer, Schneeschuh- und Winterwanderer zugänglich sein. Weiterer Pluspunkt: Die neue Kombibahn erleichtert auch den Transport der Schlitten für die beleuchtete Nachtrodelbahn am Rittisberg.

Ausbau Sommererlebnis

Das Familienangebot am Rittisberg wird jedoch nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer erweitert. Den Auftakt macht eine Mountaincart-Strecke, die bereits 2023 in Betrieb gehen soll. Die geländegängigen, dreirädrigen Fahrzeuge sorgen für ein rasantes Downhill-Vergnügen und versprechen schon jetzt absoluten Suchtfaktor. Ebenso in Planung ist der „Kali-Erlebnisrundweg“, der Kindern die Bewegung in freier Natur noch schmackhafter machen soll. „ Schon in den vergangenen Jahren haben wir unser Angebot Schritt für Schritt auf Familien abgestimmt. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft beschreiten und freuen uns darauf, mit neuen Highlights begeistern zu können “, sagt Engelhardt.

Die gesamte Region stärken

Die neue Kombibahn und die Erweiterung des touristischen Angebots sollen auch die Besucherzahlen steigern, im Winter wie im Sommer. Und das nicht nur am Rittisberg. „ Diese neue Infrastruktur wird den Tourismus in ganz Schladming-Dachstein stärken. Nicht nur der Rittisberg, auch die Beherberger und Gastronomiebetriebe werden von dieser Investition profitieren “, ist sich Engelhardt sicher. Schließlich soll die neue Kombibahn den Rittisberg und damit auch die ganze Region Schladming-Dachstein noch ein Stück attraktiver machen.

Fotos: © Bahn Visualisierung Firma Leitner AG und Rittisberg

Rückfragen & Kontakt:

RITTIS-LIFT Engelhardt GmbH & Co.KG

Hans-Peter Steiner

Tel: 0664 35 712 53

Mail: hans-peter @ speed.at

Web: https://www.rittisberg.at