„Quiz ohne Grenzen“ – Jörg Pilawa lädt am 11. Dezember in ORF 1 zur dritten Ausgabe

Europäischer Quizabend mit acht Prominenten aus acht Ländern mit u. a. Thomas Morgenstern, Mark Forster und Bülent Ceylan

Wien (OTS) - Ein „Quiz ohne Grenzen“ steht wieder auf dem Programm von ORF 1, wenn Jörg Pilawa am Samstag, dem 11. Dezember 2021, um 20.15 Uhr zur dritten Ausgabe der neuen Eurovisionsshow begrüßt! Beim großen europäischen Quizabend treten acht hochkarätige Stars aus acht Ländern in mehreren Spielrunden mit kniffligen Quizfragen und unterhaltsamen Aktionsspielen gegeneinander an: In zwei Duellrunden und einer „Hoffnungsrunde“ geht es um den Einzug ins Finale und um 50.000 Euro für den guten Zweck.

Diesmal spielen neben dem österreichischen Kandidaten Thomas Morgenstern Mark Forster für Polen, Bülent Ceylan für die Türkei, Rea Garvey für Irland, Ingo Zamperoni für Italien, Rick Kavanian für Armenien, die Olympiasiegerin im Snowboardcross Tanja Frieden für die Schweiz und Maria Furtwängler für Deutschland. Darüber hinaus erwartet Jörg Pilawa zahlreiche prominente Überraschungsgäste, unter anderem die italienischen Stars von Il Volo, die für die Sendung ein besonderes Musikspiel vorbereiten.

„Quiz ohne Grenzen“ ist eine Produktion des NDR in Zusammenarbeit mit dem BR, dem ORF und dem Schweizer Fernsehen.

