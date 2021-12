Valvoline - Innovation vor 150 Jahren

Das Beste von John

Wien (OTS) - Vor 150 Jahren entwickelt Dr. John Ellis mit dem Erdöl-Schmierstoff für Dampfmaschinen das erste Motorenöl. Seitdem strebt die Firma danach, wiederholt Innovationen und nur die hochwertigsten Motorenöle, Schmierstoffe und Reinigungsmittel auf den Markt zu bringen. Dieses Vermächtnis und das Engagement für Innovation sind der Grund, warum Millionen Menschen den Valvoline Produkten in ihren Fahrzeugen, Motoren und ihrer Ausrüstung vertrauen, vom Modell Ford T bis zu den neuesten Fahrzeugmodellen.

KNOW-HOW, das Vertrauen schafft

Seit der Gründung von Valvoline erfinden, schaffen und entwickeln die Forscher von Valvoline innovatives, synthetisches und recyceltes Motorenöl für Rennmotoren mit hoher Laufleistung. Diese Verpflichtung zur Innovation zeigt sich in allen unseren Produkten, mit denen Fahrzeuge und Ausrüstung überall auf der Welt in Bewegung bleiben.

150 Jahre Innovation für heute und morgen

Seit 150 Jahren gehört Valvoline in der Schmierstofftechnologie zur Branchenspitze. Vom 1939 entwickelten X-18 Motorenöl und 1965 entwickelten Rennsport-Motorenöl bis zum MaxLife für Motoren mit hoher Fahrleistung im Jahr 2000 hat Valvoline kontinuierlich neue innovative Qualitätsprodukte entwickelt.

Heute betreibt Valvoline ein globales Forschungs- und Labornetzwerk und unterhält Vertrieb- und Kundenservices in 140 Ländern. Neben branchenführenden Marken bietet Valvoline eine starke globale Marke und Innovationstools, die Valvoline zu einem wertvollen Partner für Konsumenten und Werkstätten machen.

Valvoline ist das einzige Motorenölunternehmen, dass alle fünf Tests der aktuellen Motorenölklassen API und ILSAC der Benzinmotoren im hauseigenen Motortestlabor in Ashland, Kentucky durchführen kann. Mit dieser fortschrittlichen Prüftechnologie hat Valvoline mehr Spielraum und Flexibilität, um Innovationen für Kunden zu entwickeln.

Valvoline und Tectyl in Österreich

In Österreich sind Kutzendörfer & Dworak Premium-Partner von Valvoline. Kutzendörfer und Dworak GmbH ist ein Handelsunternehmen in den Bereichen Antriebstechnik, Schmierstoffe und Schmiertechnik, Pneumatik, Werkzeug und Fahrzeugtechnik. Das Unternehmen ist seit Jahren Vertragshändler von SKF, Weltmarktführer in der Lagerungstechnik, und nun auch Premium-Partner für Valvoline und Tectyl in Österreich. www.kutzendoerfer.at

Über Valvoline

Valvoline Inc. ist ein weltweit führender Anbieter und Vermarkter von Premium-Markenschmierstoffen und Automobildienstleistungen mit Standorten in mehr als 140 Ländern. Das 1866 gegründete Unternehmen hat seit mehr als 150 Jahren eine starke Markenbekanntheit über mehrere Produkt- und Servicekanäle hinweg entwickelt. Mehr Informationen unter https://www.valvoline.com/de-de

