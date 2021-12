NAVAX.com im neuen frischen Look

Die international tätige Unternehmensgruppe präsentiert sich mit neuem Außenauftritt

Wien (OTS) - NAVAX hat die Zeit genutzt und seine Corporate Identity und den gesamten Außenauftritt neu gestaltet. Nun geht auch die Website im neuesten Design und absolut nutzenorientiert online.

Neues Design, neue Technik, neuer Aufbau

Nicht nur das Design und die Navigation entsprechen den heutigen Ansprüchen und Nutzerverhalten, sondern auch die Programmierung dahinter ist auf dem neuesten Stand der Technik. Diese basiert auf der Open Source Lösung Liferay, die von red.soft it-service, dem Spezialist für Individuallösungen und Tochterunternehmen von NAVAX, als Individualentwicklung für die Unternehmensgruppe umgesetzt wurde. Die Module werden mithilfe des JavaScript Framework Svelte entwickelt und können von außen konfiguriert und eingebunden werden. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Die Module können in jeder beliebigen Website einfach integriert und verwendet werden. Parallel dazu ist natürlich auch das Responsive Design maßgeblich wichtig. Diese Technologien ermöglichen, dass sich die Website in ihrer Darstellung optimal an alle Endgeräte anpasst und somit alle Anforderungen für den mobilen Zugriff erfüllt.

Im Fokus: der Benutzer

Neu sind die komplette Navigation und der nutzenorientierte Aufbau der Themen und Seiten. Der Recommendation Manager bietet dem User noch mehr personalisierten Content sowie Komfort und fördert die Interaktion. Nützliche Inhalte werden zur Verfügung gestellt und mit Blogartikeln und Webinaren, on-demand und live, untermauert. Dabei stehen auch der Plattformgedanke und die digitale Transformation im Vordergrund. NAVAX ist dabei der Wegbegleiter, um seine Kunden von Anfang an zu betreuen, weiterzuentwickeln und in eine erfolgreiche Digitalisierung zu führen.

Die Inhalte sind schneller und intuitiver zu finden, was sowohl die Usability als auch die User Experience verbessert. Die beste Darstellung der Inhalte wird erreicht, wenn die aktuellste Version des jeweiligen Lieblingsbrowsers verwendet wird. Die grafische Umsetzung erfolgte mit der Grazer Agentur ANDI und technisch mit red-soft it-service, der Tochterfirma von NAVAX, die auch die nächsten Schritte betreuen wird.

„ Der Launch der neuen Website ist der Abschluss unseres neuen Außenauftrittes und ein unverzichtbarer Schritt, um unserem nutzenorientierten Fokus und dem Trend des mobilen Arbeitens gerecht zu werden “, ergänzt Oliver Krizek, Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe. „Aber das ist erst der Beginn unserer Reise, denn wir haben noch viel mit der neuen Website vor. Wir werden diese kontinuierlich optimieren und mit neuen Features versehen, um immer am Puls der Zeit zu bleiben und den bestmöglichen Service zu bieten.“

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

NAVAX ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien. Mit Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum werden österreichische, deutsche und schweizer Kunden flächendeckend beraten.

NAVAX entwirft, optimiert und digitalisiert Unternehmensprozesse. Vorrangig in den Branchen Finanzindustrie, Produktion, Bau und Professional Services arbeiten mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg und Wachstum der Kunden. Über 1.000 zufriedene Unternehmenskunden und mehr als 100.000 begeisterte Anwender arbeiten mit den von NAVAX eingeführten Softwarelösungen.

Von Business Intelligence (BI) bis zur Künstlichen Intelligenz (KI). Von der App-Entwicklung bis hin zum Plattformbetrieb. Von der Standardsoftware bis zur Individualsoftware. Von Business-Softwarelösungen für Customer Experience (CX) bis zum Enterprise Resource Planning (ERP) setzt NAVAX zukunftsorientierte Geschäftsmodelle und die damit einhergehenden Geschäftsprozesse seiner Kunden um.

