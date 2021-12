Vermögensverwaltung WILL: Digital investieren und Gutes bewirken

"Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" bietet mit WILL eine moderne Lösung für nachhaltige Veranlagung und startet eine Initiative für den guten Zweck.

Wien (OTS) - "Wir als Stadtbank machen für die Wienerinnen und Wiener den Unterschied, indem wir ihnen ein finanzielles Zuhause geben. Unser Anspruch ist es aber, in der Region Verantwortung weit über den Bankschalter hinaus zu übernehmen", so Martin Hauer, Vorstand Retail und Verbundservices der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Nachhaltig investieren und dabei Gutes bewirken – das ist ab sofort bis Ende Jänner möglich: So erhält jeder Kunde bei Eröffnung eines neuen oder bei Zuzahlung auf ein bestehendes WILL-Depot 50 Euro geschenkt. Zusätzlich spendet "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" je 50 Euro an die Make-A-Wish Foundation® zur Erfüllung von Herzenswünschen schwerkranker Kinder in Wien und Niederösterreich.

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Make-A-Wish Kinder-Träume wahrwerden zu lassen", betont Hauer und ergänzt: "Über die digitale Vermögensverwaltung schützt man in Zeiten von Kontaktbeschränkungen nicht nur die Gesundheit, sondern tut auch etwas für die Umwelt."

Grüne Portfolios und persönliche Beratung

Anleger können ab einem Volumen von 10.000 Euro über "WILL" ihr Geld selbst online veranlagen - dabei wählen sie aus vier nachhaltigen Portfolios, die mit der Expertise von Raiffeisen Capital Management (RCM) gemanagt werden. Via App oder über das WILL-Cockpit im Online Banking "Mein ELBA" haben Kunden zudem die Möglichkeit, regelmäßige Ansparungen vorzunehmen sowie Zu- und Auszahlungen zu tätigen.

Jens-David Lehnen, Leiter Wertpapierkompetenzzentrum der Stadtbank: "Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase mit gleichzeitig steigender Inflation ist eine Veranlagung in Wertpapiere nahezu alternativlos, wenn es darum geht, die eigene Kaufkraft zu erhalten und sein Geld vermehren zu wollen. Wir als Stadtbank verstehen uns als starker Partner und stehen den Menschen neben der persönlichen Betreuung in der Filiale auch über unsere Videoberatung zur Verfügung."

