Kultur & Bildung: Gemeinsam in die Zukunft

Mit der Kulturgarage der VHS entsteht in der Seestadt Aspern ein neues Haus für Kunst, Kultur und Bildung.

Wien (OTS) - Mitte Februar 2022 erhält die Wiener Kulturlandschaft Zuwachs durch ein einzigartiges Projekt, denn in der Seestadt steht Kultur trotz Lockdown nicht still. Mit der Kulturgarage der Wiener Volkshochschulen entsteht ein modernes Kultur- und Veranstaltungszentrum, das sich bereit für seine Eröffnung macht. Es wird bereits die Technik für das rund 450 Personen fassende Haus installiert und die ersten Termine für den umfangreichen Spielplan koordiniert.

Um das neue Haus soll ein neuer kultureller Hotspot nördlich der Donau entstehen: mit professionellen Theater- und Musiktheaterproduktionen zu erschwinglichen Preisen und der Möglichkeit der Einmietung für Theater, Musik und Kultur. So wird die Kulturgarage ein Ort der Begegnung für alle Wiener*innen mit hohem Anspruch an Qualität und kultureller Unterhaltung. Der „Zuckerkandl“-Saal wartet bereits auf sein Publikum und unter anderem auf die 80 Spieltage im Jahr 2022 mit modernem Musiktheater und ausgesuchtem Sprechtheater. Im Foyer nebenan entsteht aktuell ein multifunktionaler Raum, mit Platz für Kammerspielproduktionen, Events, Ausstellungen, Publikumsgesprächen und Workshops.

Bildung und Kultur für alle

Die Kulturgarage will zudem Bildung und Kultur verknüpfen wie kein zweiter Standort. Kulturvermittlungsangebote stellen den Kontakt zu den Bewohner*innen her und Begleitprogramme binden die Nachbarschaft ein. So entsteht ein Haus im 22. Bezirk, das Bildung, hochwertige Kulturproduktionen und -vermittlung zusammendenkt. Dieser Ansatz ist ein Merkmal der Seestadt und der Stadt Wien, die sich damit in der gegenwärtigen Kulturlandschaft neu und klar positioniert.

Das Programm der Kulturgarage wird zu Jahresbeginn präsentiert. Fest steht, dass die Seestadt Aspern damit auch ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt.

