Einladung Foto- und Videoaktion: „Offensive Gesundheit“ überbringt Gefährdungsanzeige an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein

„Derzeitige Arbeitsbelastung erhöht Risiko von Gefährdungen und Fehlern in der Versorgung“

Wien (OTS) - Die „Offensive Gesundheit“ plant, am Freitag, den 10. Dezember 2021 vor dem Gesundheitsministerium im Rahmen einer Foto-und Videoaktion eine Gefährdungsanzeige zur Überlastung des Gesundheits- und Betreuungssystems an die Behörden und damit an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu überbringen. Die Vertreterinnen und Vertreter der „Offensive Gesundheit“ warnen darin, dass „eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Umständen nicht mehr garantiert werden kann“. ****

Zu diesem Thema lädt die Initiative „Offensive Gesundheit“ zu einem Foto- und Pressetermin ein.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Gerald Gingold, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien

Edgar Martin, Vorsitzender der younion _ Die Daseinsgewerkschaft Hauptgruppe II

Sylvia Gassner, Gewerkschaft vida, Vorsitzende des Fachbereichs Soziale Dienste

Gerald Mjka, Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft vida, Vorsitzender Fachbereich Gesundheit

Robert Rois, Gewerkschaft GPA

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft

Josef Zellhofer, Bundesvorsitzender der ÖGB/ARGE FGV Gesundheits- und Sozialberufe

Datum: Freitag, 10. Dezember 2021, 9.30 Uhr

Ort: Gesundheitsministerium, Stubenring 1, 1010 Wien

Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle @ aekwien.at.

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag. Alexandros Stavrou

(++43-1) 51501/1224

stavrou @ aekwien.at

http://www.aekwien.at