Neuschnee in allen Teilen des Landes

Zahlreiche Kettenpflichten

St. Pölten (OTS) - Heute, Donnerstag, wurde aus allen Teilen Niederösterreichs Neuschnee gemeldet. Am intensivsten fiel der Niederschlag im Waldviertel und im Industrieviertel aus, wo am Morgen jeweils bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Im Weinviertel und im Mostviertel lagen die Neuschneemengen bei jeweils bis zu zehn Zentimeter.

Heute findet man auf den Straßen in Niederösterreich überwiegend Schneefahrbahnen vor. In den tieferen Lagen gibt es abschnittsweise matschige Fahrbahnen bzw. salznasse Fahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge gibt es auf der L 3086 zwischen Klement und der L 3085 und auf der L 41 bei Weitersfeld. Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gibt es Kettenpflicht auf der B 21 über den Ochsattel, das Gscheid und den Rohrersattel, der B 20 über Josefsberg und Annaberg, der B 23 über den Lahnsattel, der B 21 zwischen Ortmann und Wöllersdorf, der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge, der L 138 zwischen Miesenbach und Puchberg am Schneeberg, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld, der B 71 über den Zellerrain, der B 25 über den Grubberg und auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der B 1 über den Riederberg, der B 213 zwischen Kleinstaasdorf und Ried am Riederberg, der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze sowie der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf Schneeketten anlegen. Auf der B 21 über das Gscheid und auf der B 23 über den Lahnsattel besteht überdies ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge.

Im Raum Neulengbach und Poysdorf kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. In Mistelbach und Scheibbs gibt es stellenweise Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh zwischen -5 Grad in Scheibbs und Groß Gerungs und +2 Grad in Laa/Thaya.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse