BLITZBLANK als zuverlässiger Partner von HILFSTÖNE

Wiener Facility Service Unternehmen spendet trotz Kulturlockdown für Charity-Konzert

Als Familienunternehmen in dritter Generation leben wir die gesellschaftliche und sozialen Verantwortung. Daher gab es für uns keinen Zweifel, dass wir zu unserer Unterstützungszusage stehen, auch wenn es kein Weihnachtskonzert gibt. Mario Reichel, Eigentümervertreter BLITZBLANK

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal fällt das traditionelle Weihnachtskonzert Clemens Unterreiner & Friends dem Lockdown zum Opfer. Das für 8. Dezember geplante Konzert des österreichischen Baritons und Publikumsliebling der Wiener Staatsoper mit Künstlern wie unter anderem Linda Watson, Lidia Baich, Wolfgang Bankl, Andrea Jonasson, Peter Weck oder Renate Holm hätte dringend notwendige Gelder für den Verein HILFSTÖNE – MUSIK FÜR MENSCHEN IN NOT eingespielt.



„Ein schwerer Schlag für meine Organisation und für jene Menschen, die dringend unsere Hilfe benötigen. Das Konzert wurde sorgfältig mit 60seitigem Sicherheitskonzept vom Wiener Roten Kreuz und einer kompletten Desinfektion der Lutherischen Stadtkirche durch BLITZBLANK vorbereitet und war immer der absolute Spendenbringer. Nun bricht abermals ein Großteil des jährlichen Spendenvolumens weg.“ sagt Clemens Unterreiner, ehrenamtlicher Präsident des Vereins.

So war es für BLITZBLANK selbstverständlich, die zugesagte Unterstützung in Höhe von 2.500 Euro nicht zurück zu ziehen. „ Als Familienunternehmen in dritter Generation leben wir die gesellschaftliche und sozialen Verantwortung. Daher gab es für uns keinen Zweifel, dass wir zu unserer Unterstützungszusage stehen, auch wenn es kein Weihnachtskonzert gibt. “ sagt Mario Reichel, Eigentümervertreter von BLITZBLANK.

So sahen es auch viele andere Unterstützer und HILFSTÖNE kann vor Weihnachten mit 11.750 Euro Spendeneinnahmen noch freischaffende Künstler in Not, blinde Kinder in Österreich, Obdachlose Menschen in der kalten Jahreszeit und Jugendliche mit schweren Beeinträchtigungen unterstützen.

Das Familien-Unternehmen BLITZBLANK blickt auf 85 Jahre Firmengeschichte zurück. Mit seinen rund 1000 MitarbeiterInnen und dem Fachwissen, das über drei Generationen kontinuierlich ausgebaut wurde, steht der Name BLITZBLANK immer für Zuverlässigkeit und Qualität in der Reinigung mit einem Hauptaugenmerkt auf Nachhaltigkeit, Kompetenz und einer Spezialisierung in der Hygiene und Desinfektion.

