Bauernfamilien in Not wird rasch geholfen

Linz an der Donau (OTS) - Eine schwere Erkrankung, ein Unfall oder ein Todesfall – und schon ist eine ganze Bauernfamilie in Not. Dann braucht es rasche Hilfe, um die Arbeit am Betrieb fortzuführen, die drängendsten Zahlungen zu leisten oder die Kinderbetreuung zu organisieren. Bauern für Bauern springt hier schnell und unbürokratisch ein. Die Hilfsorganisation, die der Maschinenring gründete, unterstützt mit EUR 600 bis 6.000. Seit ihrem Start 2007 half sie mehr als 260 notleidenden bäuerlichen Familien mit insgesamt über 1 Million Euro. Die Organisation bittet mit der diesjährigen Spendenaktion wieder um finanzielle Unterstützung, um Bauernfamilien in Not rasch und unkompliziert helfen zu können.

Hilfe, die ankommt

„Die Grundidee des Maschinenring ist gegenseitige Hilfe, um sich das Leben zu erleichtern. Daher springen unsere Sozialen Betriebshelfer im Notfall als Arbeitskräfte am Bauernhof ein. Ergänzend bietet Bauern für Bauern finanzielle Unterstützung, um Schicksalsschläge abzufedern“ , erklärt Hans Peter Werderitsch, Obmann von Bauern für Bauern.

Johann Schinko, Ehrenobmann von Bauern für Bauern, ergänzt: „Wie unsere Fälle zeigen gerät man selbst schneller in eine Notsituation als man vermuten würde. Beispielsweise kann das Betriebskonto im Todesfall des Betriebsführers gesperrt sein, die Ehefrau hat keinen Zugriff auf das Konto und benötigt dringend Geld für den täglichen Lebensunterhalt oder Winterkleider für die Kinder. Wir helfen, wo finanzielle Unterstützung gebraucht wird. Die Spenden kommen dort an, wo die Not am größten ist.“

Anerkannte Spendenorganisation

Der lokale Maschinenring hilft allen landwirtschaftlichen Betrieben beim Einreichen des Antrags-Formulars von Bauern für Bauern – ganz gleich, ob ein Betrieb Maschinenring Mitglied ist oder nicht. Anschließend wird jeder Fall verifiziert und in einem Gremium entschieden, wer gemäß der Spende-Kriterien Hilfe in welcher Höhe erhält. Dabei arbeiten die Landwirtschaftskammer, die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), Bauern für Bauern sowie die lokalen Maschinenring Büros Hand in Hand. Gemeinsames Ziel ist, so schnell wie möglich die erste, größte Not der Bauernfamilien zu linden.

Spendenkonto: Bauern für Bauern

IBAN: AT36 3400 0000 0268 0700

BIC: RZOOAT2L, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Spenden an „Bauern für Bauern“ sind steuerlich absetzbar! Geben Sie dafür unter Verwendungszweck bitte Ihren Namen laut Meldezettel und ihr Geburtsdatum an.



Partner der Spendenaktion "Bauern für Bauern" sind die Landwirtschaftskammer Österreich, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Kontext Druckerei, die Zeitschrift "Der Fortschrittliche Landwirt", die Österreichische Bauernzeitung, „Lebensqualität Bauernhof“ sowie der Kompost und Biogas Verband. Unterstützer von "Bauern für Bauern" sind Biomin, AustroAgrarShop, Kramp und die UNIQA Versicherung.

