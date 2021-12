AVISO virtuelles Pressegespräch: COVID-Impfung bei Kindern - Wer, wie und warum?

Wien (OTS) - Der erste COVID-Impfung für Kinder ist nun zugelassen. Jugendliche können bereits geimpft werden, nehmen dieses Angebot aber noch zu wenig an. Auch Eltern sind über die Vor- und Nachteile der Impfung ihrer (kleinen) Kinder vielfach noch nicht gut genug informiert. Beim Pressegespräch am 14.12.2021 berichten Expert*innen daher über das Risiko von COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen, darüber, was bei der COVID-Impfung von Kindern zu beachten ist und gegen welche anderen Keime sich Kinder und Erwachsene auch diesen Winter schützen sollten.

Datum: 14. Dezember, 09-10 Uhr

Livestream unter folgendem LINK

Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Dr. Florian Götzinger

Kinderarzt und Kinderinfektiologe an der Klinik Ottakring, Programmdirektor für Kinderinfektiologie Wiener Infektiologie-Netzwerk

Susanna Öllinger

Bundesschulsprecherin und AHS-Landessschulsprecherin in Oberösterreich

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM,

Leiterin Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Mitglied des Nationalen Impfgremiums

Priv. Doz.in Dr.in Monika Redlberger-Fritz

Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virusinfektionen, Mitglied des Nationalen Impfgremiums

MR Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Einladung zum virtuellen Pressegespräch: COVID-Impfung bei Kindern: Wer, wie und warum?

Datum: 14. Dezember, 09-10 Uhr

Livestream unter folgendem Link: https://streaming.ots.at/streaming/kinderimpfung-20211214/



Ihre Gesprächspartner*innen in alphabetischer Reihenfolge sind:



Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)



Dr. Florian Götzinger

Kinderarzt und Kinderinfektiologe an der Klinik Ottakring, Programmdirektor für Kinderinfektiologie Wiener Infektiologie-Netzwerk



Susanna Öllinger

Bundesschulsprecherin und AHS-Landessschulsprecherin in Oberösterreich



Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM,

Leiterin Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Mitglied des Nationalen Impfgremiums



Priv. Doz.in Dr.in Monika Redlberger-Fritz

Leiterin des Nationalen Referenzlabors für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virusinfektionen, Mitglied des Nationalen Impfgremiums



MR Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Impfreferats der Österreichischen Ärztekammer

Datum: 14.12.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://streaming.ots.at/streaming/kinderimpfung-20211214/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Sonja Warter, MSc Mag.a Uta Müller-Carstanjen

warter @ finefacts.at mueller-carstanjen @ finefacts.at

M: +43 650 270 39 29 M: +43 664 515 30 40