WK Wien-Präsident Walter Ruck zu angekündigten Öffnungsschritten

Wien (OTS) - Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck zu den heute von Regierung und Bundesländern bekannt gegebenen Öffnungsschritten: „Ich freue mich, dass bei der Bekämpfung der Pandemie wieder das Miteinander zwischen Bund und den Ländern in den Vordergrund gerückt ist. Es ist mir besonders wichtig, dass abweichende Regelungen in der Region abgestimmt sind, was auch größtenteils umgesetzt wurde. Eine Harmonisierung der derzeit noch bestehenden geringfügigen Unterschiede in der Region bei den angekündigten Öffnungsschritten ist im Sinne der betroffenen Unternehmen und auch der dort lebenden Menschen wünschenswert und sinnvoll. Aufgrund der Geringfügigkeit der Unterschiede bin ich zuversichtlich, dass dies auch noch gelingt. Wiens Unternehmen der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes haben in vorbildhafter Weise an der Bekämpfung der Pandemie mitgewirkt. Sie dürfen nun auch in dieser schweren Phase nicht allein gelassen werden und haben ein Anrecht auf ausreichende Unterstützung.“

