NÖ Wirtschaftsbund begrüßt Öffnungsperspektive für Betriebe ab 13. Dezember

WBNÖ Ecker/Servus: „Jetzt ist es wichtig, alles zu tun, um den Aufschwung nicht weiter zu gefährden!“

St. Pölten (OTS) - „Die Bundesregierung hat mit der Öffnung von Handel, Gastronomie, Hotellerie, Kultur sowie körpernahen Dienstleistungen ab 13. Dezember den richtigen Schritt gesetzt und ist damit in weiten Teilen unseren Forderungen gefolgt“, sagt WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. „Schweren Herzens akzeptieren wir die Entscheidung Niederösterreichs, die Gastronomie und Hotellerie erst mit 17. Dezember zu öffnen“, so WBNÖ Direktor Harald Servus. Man zeige Verständnis für diese sichere Öffnungsvariante mit „Air Bag“ und sei dankbar, dass es dennoch für alle Betriebe eine Perspektive gäbe. „Jetzt ist es wichtig, den wirtschaftlichen Aufschwung nicht weiter zu gefährden und den Blick – wenn auch mit Vorsicht und Beobachtung der Infektionslage – nach vorne zu richten“, betont Servus.

„In der umsatzstärksten Zeit des Jahres ist es essentiell, dass Handelsbetriebe und körpernahe Dienstleister in Niederösterreich sofort wieder öffnen und auch die Gastronomie und Hotellerie das Weihnachtsgeschäft nicht zur Gänze verlieren“, bekräftigen Ecker und Servus. „Wir sollten diese Atempause, die uns die zurückgegangenen Infektionen gegeben haben, nutzen, um durchzuatmen und halbwegs normal durch die Weihnachtszeit zu kommen.“ Trotzdem sei klar, dass man das Virus – vor allem in Hinblick auf die neue Omikron-Variante – nicht außer Augen lassen dürfe. „Daher lautet unser dringender Appell an die ungeimpfte Bevölkerung, für die der Lockdown weiterhin gilt, sich impfen zu lassen“, so Ecker und Servus. Es müsse jetzt alles darangesetzt werden, eine fünfte Welle zu vermeiden. Nur mit der Impfung könne man der Pandemie nachhaltig ein Ende bereiten.

„Die Unternehmen haben alles für eine sichere Öffnung getan und die notwendigen Sicherheitskonzepte bereits in der Vergangenheit mehrmals unter Beweis gestellt. Es braucht jetzt von Seiten der Politik ein erfolgreiches Pandemiemanagement, um die nun gegebene Perspektive für die Betriebe nicht erneut auf Spiel zu setzen“, so Ecker und Servus abschließend.

