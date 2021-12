FP - Nepp: „Wiener SPÖ-Bürgermeister Ludwig geht weiter den Weg der Spaltung“

Enormer Schaden für Wirtschaft und weitere Spaltung der Wiener Bevölkerung vorprogrammiert

Wien (OTS) - Der Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Stadtrat Dominik Nepp zeigt „null Verständnis“ für den eingeschlagenen Kurs des Wiener SPÖ-Bürgermeisters Michael Ludwig zu den Öffnungsschritten in der Bundeshauptstadt.

Während im Burgenland, Tirol und Vorarlberg die Gastronomie und Hotellerie am kommenden Sonntag aufsperren und wenig später Niederösterreich, Salzburg, die Steiermark und Oberösterreich nachfolgen, stehe Wien „auf der Bremse“. „Mit diesem restriktiven Kurs der Wirtschafts- und Unternehmerfeindlichkeit verpasst Ludwig einen weiteren Schlag in die Magengrube aller Wiener Gastronomen und Hotelleriebetreiber“, so Nepp.

„Diese fatale Entscheidung Ludwigs ist die Fortsetzung einer konsequenten und sicheren Sterbehilfe für die krisengebeutelte Wiener Gastronomie und Hotellerie. Statt die Gesellschaft weiter zu spalten, hätte nun das Zusammenhalten oberste Priorität“, so der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, der die sofortige Öffnung aller Branchen in Wien fordert. (Schluss)

