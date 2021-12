Wöginger: „Bundesregierung hält Versprechen und beendet bundesweiten Lockdown für Geimpfte und Genesene“

Bundesregierung ermöglicht, dass weite Teile des gesellschaftlichen Lebens wieder öffnen, schafft gleichzeitig aber auch wichtige Schutzmaßnahmen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung mit Kanzler Karl Nehammer an der Spitze hält ihr Versprechen und beendet den bundesweiten Lockdown für alle Geimpften und Genesenen am kommenden Sonntag. Neben Schutzmaßnahmen, wie der FFP2-Maskenpflicht indoor, wird es für Personen ohne gültigen 2-G-Nachweis weiterhin eine generelle Ausgangsbeschränkung geben. Damit ermöglicht es die Bundesregierung, weite Teile des gesellschaftlichen Lebens wieder zu öffnen, schafft gleichzeitig aber auch konsequente Maßnahmen, um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher zu schützen“, erklärt der 1. stv. Klubobmann der neuen Volkspartei, August Wöginger.

„Dass der Lockdown in meinem Heimatbundesland Oberösterreich – wie seitens der Landesregierung bereits zu Beginn angekündigt - eine Woche länger andauert, ist angesichts der regionalen Corona-Lage vernünftig und vollkommen richtig“, so Wöginger. (Schluss)

