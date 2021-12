Neubeginn von HL Klemove, einem auf autonomes Fahren spezialisierten Unternehmen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

Ziel ist es, auf der Grundlage von mehr als 2.000 Patenten, einer Erfolgsbilanz bei der ADAS-Massenproduktion (mehr als 20 Millionen Einheiten) und dem Know-how über sichere Lösungen für das autonome Fahren eine führende Rolle in der Branche zu übernehmen

Hightech-Lösungen für autonomes Fahren wie hochauflösendes Lidar und 4D-Radar sollen bis 2025 auf den Markt kommen

Umsatzziel von 1,2 Billionen Won im Jahr 2021 (Schätzung), 2,4 Billionen Won im Jahr 2026 und 4 Billionen Won im Jahr 2030

CEO Paljoo Yoon sagt: „Die Wahrnehmungs- und Entscheidungstechnologien von HL Klemove und die Fahrwerkskontrolltechnologie von Mando werden das Zeitalter des vollständig autonomen Fahrens beschleunigen

HL Klemove, ein auf autonomes Fahren spezialisiertes Unternehmen, wurde am 2. Dezember 2021 offiziell gegründet. Mando Mobility Solutions (MMS) wurde von der Mando Corp. abgespalten und mit HL Klemove fusioniert. Unter der Leitung seines ersten CEO Paljoo Yoon wird das Unternehmen als führendes Unternehmen auf dem Gebiet des autonomen Fahrens und der Mobilität die Ära des vollständig autonomen Fahrens einleiten.

HL Klemove verkündete, dass es die sicherste Lösung für vollautonomes Fahren liefern wird, um das autonome Fahren zu popularisieren. Das Unternehmen bereitet sich auf einen weiteren Sprung nach vorn vor, indem es sich auf die Entwicklung modernster Lösungen für das autonome Fahren konzentriert, basierend auf seiner Erfolgsbilanz von mehr als 2.000 Patenten für seine Technologien für autonomes Fahren und der Lieferung von mehr als 20 Millionen ADAS-Einheiten an verschiedene Kunden. Das Unternehmen kündigte an, dass es die Kommerzialisierung der wichtigsten Produkte für das autonome Fahren, darunter Lidar, 4D-Radar, hochauflösende Kamera, Sensor in der Kabine und integrierte Domain Control Unit, bis 2025 abschließen und die Geschäftsexpansion ehrgeizig vorantreiben wird, um einen Umsatz von 1,2 Billionen Won im Jahr 2021, 2,4 Billionen Won im Jahr 2026 und sogar 4 Billionen Won im Jahr 2030 zu erreichen.

HL Klemove erhielt ein Patent für sein mechanisches Lidar und schloss die fortgeschrittene Entwicklung ab. Derzeit arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung von hochauflösenden Festkörper-Lidars mit wettbewerbsfähigen Preisen, Verpackungen und Haltbarkeit, um den globalen Lidar-Markt in Zukunft anzuführen. Das Entwicklungsprojekt wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Start-ups durchgeführt und soll im Jahr 2025 auf den Markt kommen.

Das 4D-Imaging-Radar ist ein hochtechnologischer, hochauflösender Sensor, der die Umgebung eines Fahrzeugs durch die Verarbeitung von vierdimensionalen (Entfernung, Geschwindigkeit, Winkel, Höhe) Punktwolken-Raumbildern auf der Grundlage von Deep Learning-Technologie präzise erkennen kann. HL Klemove beschleunigt seine Bemühungen, die Entwicklung des 4D-Abbildungsradars bis 2024 abzuschließen, und stützt sich dabei auf eine Antennentechnologie mit ultrahoher Reichweite (über 300 Meter) und eine Technologie zur Erweiterung der Sende-/Empfangskanäle mit hochpräziser Auflösung. Es wird erwartet, dass die fortschrittlichen Sensoren von HL Klemove, darunter Lidar, 4D-Bildradare usw., neben dem autonomen Fahren auch in intelligenten Städten, Robotern und anderen Bereichen eingesetzt werden. Die leistungsstarke Steuereinheit für autonomes Fahren (ADCU) für Stufe 3 wird nächstes Jahr auf den Markt kommen. HL Klemove konzentriert sich auf die Entwicklung einer skalierbaren DCU, die bis 2024 die Stufen 2~4 des autonomen Fahrens abdecken kann.

Die Wahrnehmungs- und Entscheidungstechnologie von HL Klemove für autonomes Fahren und die Fahrwerkskontrolltechnologie von Mando bilden eine Synergie, um die sicherste Lösung für autonomes Fahren auf dem Markt zu präsentieren. HL Klemove unterscheidet sich von anderen Anbietern durch seine langjährige Erfahrung in der Massenproduktion für führende Elektrofahrzeuge und globale Automobilhersteller sowie durch das Design integrierter Systemlösungen. Auf der Grundlage seiner Technologie- und Geschäftskompetenz wird HL Klemove mit seiner auf Elektrofahrzeugen basierenden Lösung für autonomes Fahren voraussichtlich verschiedene Mobilitätsanforderungen von Automobilherstellern erfüllen (siehe „Modell K" in Abbildung 1).

HL Klemove hat vor allem den nordamerikanischen Markt im Blick. Für nordamerikanische Kunden, die mehr als Stufe 3 des autonomen Fahrens fordern, bietet das Unternehmen leistungsstarke Lösungen für das autonome Fahren an, die auf strategischen Partnerschaften mit globalen Anwendungsprozessoren/Softwareunternehmen basieren, und verfolgt gleichzeitig die Lokalisierung der Produktion in der Region. Der Bau der nordamerikanischen Produktionsstätte wird nächstes Jahr beginnen. Was den chinesischen Markt betrifft, so plant das Unternehmen, seinen Marktanteil durch gemeinsame Marketingaktionen mit den hochmodernen elektrischen Fahrwerksprodukten der Mando Corp. auszubauen, die sich erfolgreich auf dem Markt etabliert hat. In diesem Zusammenhang wird HL Klemove die Produktionskapazität seines chinesischen Werks in Suzhou ausbauen und mehr als 100 Mitarbeiter für Forschung und Entwicklung vor Ort einstellen. In Indien plant das Unternehmen, den aufstrebenden Markt mit der Entwicklung kundenspezifischer Produkte der Stufe 2+ für einen lokalen Markt zu beschäftigen, indem es das F&E-Personal in Bangalore verstärkt.

Paljoo Yoon, der CEO von HL Klemove, verfügt über einen technischen Hintergrund, der die erfolgreiche Vermarktung von ADAS-Produkten, wie z. B. Kfz-Radare, in Korea ermöglicht. Der Experte für autonomes Fahren, der zuvor als Leiter des Teams für elektrisches/elektronisches Produktdesign im Mando R&D Center, als Leiter des Systemforschungszentrums und als Leiter der globalen ADAS-Geschäftseinheit tätig war, hat die koreanischen Technologien für autonomes Fahren auf ein globales Niveau gehoben.

In seiner Eröffnungsrede erklärte der CEO, dass „die Konvergenz der Wahrnehmungs- und Entscheidungstechnologien für autonomes Fahren von HL Klemove und der Technologien für autonomes Fahren und EV-Lösungen von Mando zu einem differenzierten Know-how im Bereich autonomes Fahren von HL Klemove geführt hat. Er fügte hinzu, dass „HL Klemove die Ära des vollständig autonomen Fahrens beschleunigen wird, um die ‚sicherste Mobilität' für die Öffentlichkeit zu gewährleisten."

HL Klemove betreibt ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Pangyo, Gyeonggido. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Produktionsstätten für Produkte für autonomes Fahren sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Songdo, Incheon und in Übersee, darunter Suzhou in China und Chennai/Bangalore in Indien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1 800 Mitarbeiter und wird im September 2022 in das neue Gebäude „Next M" neben der Mando Corp. in Pangyo umziehen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704102/Model_KM__Full_autonomous_driving_concept___EV_solutions.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1704100/HL_Klemove_levels_2_4_autonomous_driving_solutions.jpg

