EL AL Israel Airlines ist die offizielle Fluggesellschaft des Wettbewerbs Miss Universe 2021, der zum ersten Mal in Eilat, Israel, stattfindet

TEL-AVIV, Israel (ots/PRNewswire) - Hunderte von Delegationen und Repräsentanten, unter anderem aus den Vereinigten Staaten und aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt, werden in Vorbereitung auf das aufregende Ereignis am 12. Dezember mit Flugzeugen von EL AL anreisen

EL AL ist die offizielle Fluggesellschaft des Miss-Universe-Wettbewerbs 2021, der zum ersten Mal in Eilat, Israel, stattfinden wird. In den letzten Tagen sind Vertreterinnen aus 80 Ländern und 5 Kontinenten vor dem Wettbewerb in Israel eingetroffen, darunter auch die aktuelle Miss Universe, Mis Andrea Maza, die Vertreterin Mexikos.

Der internationale Wettbewerb wird live in mehr als 170 Länder und vor 600 Millionen Zuschauern auf der ganzen Welt übertragen. In diesem Jahr wird der Wettbewerb das wichtige Thema der globalen Erwärmung als Teil einer grünen Agenda hervorheben, die auch Teil der Werte der Organisation „Miss Universe" ist.

Während ihres Aufenthalts in Israel waren die Delegierten Gäste bei EL AL und nahmen an der Miss-Universe-Kampagne teil, um den Tourismus nach Israel zu fördern und die Marke EL AL weltweit zu stärken.

Die Veranstaltung und die Teilnehmerinnen werden in Israel vom israelischen Ministerium für Tourismus beherbergt.

Obwohl Israel derzeit für Touristen geschlossen ist, reiste die Delegation unter den Bestimmungen von Covid 19 ein und erhielt eine Sondergenehmigung für die Einreise nach Israel.

EL AL gab außerdem bekannt, dass die Vertreterin der Vereinigten Arabischen Emirate ebenfalls um den Titel der Miss Universe konkurrieren und an der Veranstaltung in Israel teilnehmen wird, ebenso wie die Vertreterin Marokkos, die ebenfalls zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder antritt.

Amit Sagi, CMO und CDO von EL AL sagte: „Wir sind stolz darauf, die offizielle Fluggesellschaft des Wettbewerbs zu sein, Hunderte von Teilnehmern aus Dutzenden von Ländern der Welt zu diesem Wettbewerb zu fliegen und ihnen bereits auf dem Weg hierher erste Erfahrungen mit Israel zu vermitteln. EL AL ist nicht nur eine Fluggesellschaft, sondern Israel."

