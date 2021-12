SWV WIEN: Luftreiniger können Beitrag für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz sein

Was in anderen Bereichen nur schleppend anläuft, soll zur betrieblichen Gesundheit in Unternehmen zügig umgesetzt werden. SWV WIEN Mitglieder bekommen vergünstigte XIAOMI-Luftreiniger.

Wien (OTS/SWV Wien) - „Was in anderen öffentlichen Bereichen nur schleppend anläuft, können Unternehmen in Wien jetzt zügig umsetzen. Eine bessere Luftqualität ist nicht nur während einer Pandemie wichtig, sondern eine nachhaltige Investition für eine bessere Arbeitsumgebung.“, so SWV WIEN Präsident Marcus Arige. „Daher haben wir eine Kooperation mit Xiaomi ins Leben gerufen, damit sich möglichst viele Betriebe, egal ob EPU, KMU oder Bürogemeinschaften, kostengünstig mit Luftreinigern ausstatten können.“, so Arige.

Pandemie ruft Wert der Gesundheit ins Bewusstsein

Die Gesundheit ist das höchste Gut. In der kalten Jahreszeit werden wir regelmäßig daran erinnert, wenn wir mit Husten, Schnupfen und Co konfrontiert werden. „Gerade der Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem wir besonders viel Zeit verbringen und uns mit Kolleg*innen im selben Raum aufhalten. Daher macht es für Unternehmen Sinn in die Infrastruktur zu investieren, um die Gesundheit der Belegschaft mit einem gesunden Raumklima zu fördern“, so Arige.

Xiaomi Luftreiniger filtern 99,97 Prozent aller Partikel

„Xiaomi versteht sich als ein Unternehmen, das schon bei seiner Gründung 2010 mit der Mission „Innovation For Everyone“ angetreten ist und mit smarten Produkten zu einem smarten Preis allen Menschen ein besseres Leben ermöglichen will. Eine leistbare Ausstattung von Luftreinigern am Arbeitsplatz zur Förderung der Gesundheit der Belegschaft, gehört somit definitiv zu unserer Mission. Wir freuen uns, dass hier mit dem SWV WIEN nun ein Unternehmerverband die Initiative ergreift.“, erklärt Kurt Manninger, Country Manager Xiaomi Austria.

Die Xiaomi Air Purifier Pro H mit High Efficiency Filter haben einen hochmodernen elektrostatisch betriebenen Filter, welcher stickige Raumluft zu 99,97 Prozent von Partikeln befreit, die durch die Luft übertragen werden, wie zum Beispiel Hausstaub, Pollen, Zigarettenqualm, Feinstaub und weitere allergene Stoffe und Aerosole. Ergänzend zu regelmäßigem Lüften der Räumlichkeiten bringen die Luftreiniger klare Vorteile: Das Ansteckungsrisiko für diverse über die Luft übertragene Krankheiten kann gesenkt werden.

SWV Wien Kooperation mit Xiaomi

„Wir freuen uns, dass unsere Mitglieder von den günstigen Angeboten profitieren. Wir sehen uns hier in einer Vorreiterrolle und würden uns auch von der Stadt und dem Bund Maßnahmen wünschen, die es Unternehmen vereinfachen, die Arbeitsstätten mit Luftreinigern auszustatten. Diesbezüglich werden wir Gespräche mit dem zuständigen Stadtrat aufnehmen.“, so Präsident Arige. Mit einer Investition zwischen 150 und 185 Euro netto können Unternehmen, schnell und unkompliziert für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen. Gemessen an den enormen Anforderungen und Maßnahmen, die uns allen abverlangt werden, ist das geradezu ein Schnäppchen. Auch der SWV WIEN hat seinen Open Space mit einem Luftreiniger ausgestattet, damit den Mitgliedern, Funktionären wie auch den Gästen, die höchstmögliche Sicherheit gewährleistet werden kann.



Informationen und Preise zur Aktion finden sie unter:

https://www.swv.org/news-detail/kooperation-mit-xiaomi-1188.html





Über den SWV WIEN

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien ist die Interessenvertretung der Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe sowie der Ein-Personen-Unternehmen. Der SWV ist die sozialdemokratische Fraktion in der Wirtschaftskammer Wien und eine Vorfeldorganisation der SPÖ.



